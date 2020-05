Livian și Ramona, ipostaze intime în camera roșie: Ne-am simțit bine

Puterea dragostei 30 mai. Acuzații grave la adresa Andreei Pirui: „L-a înșelat pe Marius!”

In articol:

Ramona: Cine a înșelat?

Livian: Pirui l-a înțelat pe Marius

Pirui: Mă disperă! Ce-mi faci tu cu Berna?

Puterea dragostei 30 mai. Livian, dezvăluiri din camera roșie cu Ramona: „M-am urcat peste...”

Bianca: Ramona, ce ai făcut tu a fost urât

Ramona: Dar ce am făcut eu, Bianca? Ce s-a întâmplat cu noi doi în camera roșie, Livian?

Livian: Me ce m-am urcat peste Ramona? Pentru ne-am simțit bine jucându-ne

Bianca: Ambiția e contra mea, nu pentru că îți place de Livian

Ramona: Ce treabă am eu cu tine? Eu nici nu te observ pe aici prin casă

Bianca: În ochii mei nu reprezinți niciun pericol

Ramona: Dacă eu voiam cu adevărat, ține cont, eu eram cu Livian

Pirui: Cel mai greșit e el

Bianca: El e primul

Livian: Eu fac ce vreau! Sunt singur! Auzi, că mă închizi dacă nu mă pun în papucii Biancăi, dar în papucii mei cine se pune?

Ramona: Ți se pare corect ce ai făcut?

Livian: Trebuie să fac corecție?

Puterea dragostei 30 mai. Bianca se simte amenințată de Ligi: „Ar putea forma un cuplu cu Livian”

Andreea Mantea: Din ele trei: Ella, Ligi și Ramona?

Bianca: Cine ar reprezenta un pericol, din punctul meu de vedere, ar fi Ligi. Cred că ar putea forma un cuplu cu Livian

Andreea Mantea: Ligi?

Bianca: Asta e părerea mea

Puterea dragostei 30 mai. Ella și Bianca, discuții aprinse din cauza lui Livian: „Oamenii ca tine m-au făcut să fiu...”

Ella: Să nu le mai găsească pe toate pioni slabi și ea e cea mai puternică. Nu e așa, fata mea. Nu e așa cum zici tu. Lasă-ți paranoia, draga mea, acasă și vino aici

Bianca: Ce mă enervează fata asta

Ella: Un sfat îți dau. Să nu mai arunci așa cu pietre în persoane în care n-ar trebui. Ești paranoia!

Bianca: Nu, Ella, oamenii ca tine m-au făcut să fiu paranoia

Puterea dragostei 30 mai. Cine sunt favoriți săptămânii?

Andreea Mantea: Favorita din această săptămână este...

Andreea Mantea: : Mergem și în casa băieților și aflăm favoritul din această săptămână