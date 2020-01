Puterea dragostei 31 ianuarie. Andreea Pirui a recunoscut că are sentimente pentru Jador. Reacția lui Marius" />

Puterea dragostei 31 ianuarie. Marius și Andreea Pirui au o discuție aprinsă

Marius și Andreea Pirui au o discuție aprinsă, iar blondina își iese din fire.

Marius: De ce ești vulcalnică?

Andreea Pirui: Pai stai, că-mi faci tu mie nervi.

Marius: A, vezi? Și eu mă enervez și am dreptul să fiu.

Andreea Pirui: Te-ai enervat când ți-am zis de femei.

Marius: Nu îi mai da dreptate pentru orice (n.r.- vorbește cu Ligi) pentru că îi faci rău.

Puterea dragostei 31 ianuarie. Jador o consolează pe Pirui

Puterea dragostei 31 ianuarie. După cearta cu Marius, Jador o consolează pe Pirui și un secret mai vechi iese la lumină. Pirui i-a mărturisit lui Marius că-l iubește în secret pe Jador.

Jador: Omul are 31 de ani, vrea și el o familie, nu-i mai arde.Andreea Pirui: OK, vorbesc cu el pe cameră și îl sună una și mie nu-mi spune. De ce îmi ascunde?Marius: Ce fac eu e așa (n.r.- mare) și ce face ea e atât (n.r.- foarte mic)Andreea Pirui: Da spune ce am făcut, că tu lași altceva de interpretat.Marius: Ai 31 de ani și te comporți ca o fată de 18 ani, la prima relație.

Jador: Ți-a zis ea că mă iubește în secret?

Marius: Da și m-a supărat foarte tare.

Jador: Și de ce te-ai combinat cu el, Pirui?

Andreea Mantea: Ce s-a întâmplat?

Andreea Pirui: Ne-am certat

Andreea Mantea: De la ce?

Andreea Pirui: De la Jador.

Andreea Mantea: Jador?

Andreea Pirui: Nu de la Jador, eu sunt de vină.

Puterea dragostei 31 ianuarie. Jador și-a făcut tatuaj

Puterea dragostei 31 ianuarie. Jador și-a făcut tatuaj provizoriu.

Andreea Mantea: Jador, dacă te vede mama ta, ce zice?

Jador: Nu e problemă, doamna. Eu m-am făcut pentru Ligi. Eu când v-am zis că-mi place de Ligi nu m-ați crezut.

Puterea dragostei 31 ianuarie. Marius, discuții secrete cu Manuela

Andreea Pirui a luat foc în momentul în care a aflat că Marius ieșea în pauză cu Manuela, la cafea și țigară, în perioada în care ea era plecată în vacanță.

Bianca: Manuela era la păr și a zis: hai Marius că mă termină aici și ieșim la tigară.

Marius: Când asta? E important când?

Bianca: În săptămâna când lipsea Andreea (n.r. - Pirui)

Marius: S-o crezi tu.â

Andreea Pirui: dacă ea făcea ceartă, de ce ai mai stat la tigară și la cafea cu ea? Ce nu pricepi?

Marius: E ca tine.

Andreea Pirui: În situația ta, nu te certa cu mine din cauza Manuelei.

Puterea dragostei 31 ianuarie. Roxana nu este dispusă să o ierte pe Manuela

Puterea dragostei 31 ianuarie. Roxana nu este dispusă să o ierte pe Manuela și vrea răzburare. Concurenta își dorește să-i plătească cu aceeași monedă rivalei sale.

Andreea Mantea: Depresia Manuelei se vindecă și noi vrem să-i mai acordăm o șansă.

Roxana: Să vină, îi fac ce mi-a făcut și ea și după suntem cele mai bune prietene.