Puterea Dragostei 4 aprilie. Replici dure între Roxana și Marius: „Nu știu ce cauți aici...”

Roxana: Ce faci tu glume d-astea?

Marius: De ce te bagi cu mine în seamă?

Roxana: Răspunde-mi la întrebare! Eu te-am întrebat ceva!

Marius: Cu ce ocazie te bagi cu mine în seamă?

Roxana: Mă agiți tu pe mine? Ești bătut în cap?

Marius: Eu nu știu ce cauți tu aici. Ești pleaba societății, nu știu ce cauți aici.

Puterea Dragostei 4 aprilie. Roxana nu poate trece prea ușor peste despărțirea de Turcu: „Nu o să mai fiu cu altcineva”

Bianca: Dacă petreceți o zi împreună, eu cred că vă împăcați.

Roxana: Te asigur eu că aici n-o să mai avem nicio treabă și nici eu cu altcineva.

Puterea Dragostei 4 aprilie. Relația Daianei cu Gabriel, pe cale să se sfârșească din cauza lui Ligi: „Tu cu mine nu mai ai ce discuta!”

Daiana: Pleacă de aici! Lasă-mă!

Gabriel: Ce ai zis? Că aș face orice pentru Ligi? Să-ți fie rușine!

Daiana: N-am zis că aș face orice. Ascultă-mă, eu nu m-am dus să stau lângă Cătălin.

Gabriel: De azi încolo, tu cu mine nu mai ai ce discuta!

Daiana: Du-te și lasă-mă! Stau să-mi fac nervi cu tine.

Cătălin: Când ai vorbit ultima dată cu băiatul ăla?

Ligi: Mereu vorbim.

Cătălin: Mereu vorbești, nu? Păi să vorbești cu Gabriel de azi încolo.

Puterea Dragostei 4 aprilie. Roxana, pusă la colț de Andreea Pirui: „D-aia nu te vrea Turcu. Am văzut că te rogi de el”

Andreea Pirui: Oricare din casa asta e peste tine. Tu n-ai demnitate.

Roxana: Tu ai sub masa asta, sub preș, acolo e demnitatea ta.

Andreea Pirui: D-aia nu te vrea Turcu. Am văzut că te rogi de el.

Puterea Dragostei 4 aprilie. Oprică susține că Bianca nu merita să fie favorită

Andreea Mantea: Oprică, ce interes are Bianca?

Oprică: În tabăra cealaltă este favoritism, sunt premii.

Bianca: Când am ieșit în top 3 a spus că nu merit și nu m-a aplaudat.

Oprică: Nu meritai!

Bianca: Nu merit, dar sunt mai votată.

Puterea Dragostei 4 aprilie. Oprică, atac la adresa Andreei Pirui: „Mi-a rupt părul din cap și iese favorită?!”

Andreea Pirui: E foarte frustrată pe mine pentru că ies favorită. Vă dați seama ce grijă are femeia asta?

Oprică: Și eu mă întreb cum a ieșit fata asta favorită. Mi-a rupt părul din cap și iese favorită?!

Andreea mantea: Pe românește, voi vă certați pe bani.