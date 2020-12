Puterea dragostei 4 decembrie. Codruț vrea să se împace cu Alexandra! Blondina, pusă la colț: „Și-a bătut joc de tine!”

Alexandra de la Puterea dragostei, atacată dur de ceilalți concurenți.

Alexandra, către Aya: „Nu ai nimic în cap”

Alexandra: Marinescu, Jitaru, Codruț au fugit de tine pentru că nu ai nimic în cap

Aya: Marinescu încă mă caută, stai liniștită. Eu l-am lăsat pe Marinescu

Alexandra, criticată dur de ceilalți concurenți: „Ești la marginea prăpastiei”

In articol:

Codruț și Alexandra au fost aspru criticați de ceilalți concurenți, după ce acesta și-a arătat intenția spre o împăcare cu blondina. (Citeste si: Ce a apărut pe contul de socializare al Biancăi Comănici, la scurt timp după ce a anunțat că va prezenta o emisiune online la Kanal D: ”Așteptările...”)

Aya: Îți mai place de ea? Acum o zi ziceai că nu îți mai place

George: Nu te mai atrage nimic la Alexandra! Și-a bătut joc de tine. Cum poți să mai vrei să te împaci cu ea?

Alexandra: Nu știți dicuțiile dintre noi doi. Nu vă mai băgați! Eu am nevoie de fapte. Nu am vrut să accept acele flori pentru că nu am nevoie de ele. Următoarea relație pe care o voi avea eu în această casă, ea va intra să ne despartă (n. red. Aya).

Aya: Tu vii iar cu un comportament de mahalagioaică. Nu pot accepta așa ceva

George: Tu vrei să ai alt comportament pentru că știi că ești la prăpastie

Cristian Marinescu, la Puterea dragostei[Sursa foto: Captură KANAL D]

Marinescu, adevărul despre sentimentele pentru Aya: „Mi se pare o persoană foarte...”

Cristina Mihaela: Aya ți-a plăcut vreodată sau doar s-a jucat cu tine?

Marinescu: Nu am încredere absolut deloc în Aya. Mi se pare o persoană foarte alunecoasă.

Aya vrea să-l cunoască pe Bogdan Mocanu? [Sursa foto: Captură KANAL D]

Aya de la Puterea dragostei, îndrăgostită de Bogdan Mocanu?

Cristina Mihaela: Aya este îndrăgostită de un băiat din exterior?

Alexandru: E în zadar ca băieții din această casă să o cunoască pe Aya.

Maria: Să-i oferim șansa Ayei să se ducă și să îl cunoască pe Bogdan (n. red Mocanu) afară.