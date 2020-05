Puterea dragostei 6 mai. Daiana a sărit să o ia la bătaie pe Berna

In articol:

Puterea dragostei 6 mai. Andreea Pirui, acuzații grave la adresa Biancăi: „E disperată să câștige!”

Livian: Îl influențezi pe Marius într-un mod foarte aiurea, sincer îți zic

Piri: Eu? Și Bianca te influențează într-un mod negativ

Livian: N-ale legătură

Pirui: Ba da, te cerți cu toată lumea pentru ea. Tu ai spus ieri. Nu știu ce încerci tu să faci, să întorci pe toată lumea împotriva noastră, că noi suntem disperați să câștigăm. Eu cred că iubita ta e disperată, că nu a ridicat mâna să plece acasă

Citeste si: Orientul Mijlociu, pe picior de război? Atacuri sângeroase în Siria. A fost măcel

Citeste si: Livian de la Puterea dragostei, atac dur la adresa Biancăi: „Pe ăia care te-au terfelit îi respecți. Pe mine te...”

Puterea dragostei 6 mai. Tensiuni între Berna și Daiana: „Ești falsă!”

Marius: Eu nu pot să respect un astfel de om. Îmi pare rău. Tu ești un copil frumos, arată-ne partea ta frumoasă

Daiana: De unde există tensiunea asta dinre noi două

Berna: Nu știu, așa simt eu

Daiana: De ce? Pentru că ești un copil care nu gândești? N-ar trebui să fii supărată pe mine pentru că l-am pupat pe Philip dacă la două zile a plecat din țară și a stat cu două femei diferite

Berna: Nu ai ținut o promisiune, adică ce am vorbit noi două. Ești falsă

Puterea dragostei 6 mai. Scandal în casa fetelor! Daiana sare să o lovească pe Berna

Daiana: Tu taci când vorbesc eu, ieși afară dacă nu. Eși afară că te-ai speriat! Taci! Tu ești zero, ești săracă și proastă

Bianca: Să iasă ea! Tu ești calmă

Puterea dragostei 6 mai. Ella, la mijlocul scandalului dintre Berna și Daiana: „Ești un om rău și n-ar trebui să fii cu Dumnezeu”

Ella: Eu am văzut-o în fața mea. Eu nu susțin violența. Punct!

Pirui: Nu e o reacție ok. Nici eu n-o susțin

Ella: De ce a avut atitudinea asta?

Gabi: Pentru că tu te-ai băcat. E simplu. Nu trebuia să te bagi tu

Ella: Când? Nu susțin violența! adta a făcut, a venit s-o lovească. Susține-ți iubita violentă! Bravo!

Daiana: Tu ești un om rău și n-ar trebui să fii cu Dumnezeu. Ești un om rău, crede-mă

Puterea dragostei 6 mai. Andreea Mantea i-a dat un ultimatum Daianei după scandalul cu Berna: „Dacă mai ești violentă, te duci...”

Andreea Mantea: Daiana, tu dacă mai ești violentă, te duci după ce care stau în carantină în București

Daiana: Ok, am înțeles

Andreea Mantea: De la ce nu o mai suporți?Pirui: de când m-a brâfit și a zis că eu despart cupluri. Nu o mai suport