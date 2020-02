Bianca Comănici s-a întors în casa Puterea Dragostei, după apariția imgainilor compromițătoare și a fost luată la întrebări de colegele sale. Prima care a luat-o la rost a fost Roxana care a întrebat-o de ce le-a judecat pe celelalte fete care au făcut videochat. Bianca a avut câte un răspuns pentru fiecare în parte.

Bianca: Pe Larisa nu am judecat-o. Am intrat pe facebook și i-am arătat poza lui None. Singura pe care am judecat-o ai fost tu. Asta am zis și pe vlog.

Roxana: Știi de unde au pornit pozele și videoclipurile?

Bianca: De la fostul meu iubit. Nu știu, cred că le-a vândut, nu știu. Nu am luat niciun ban din asta. Noi când eram împreună profita de mine. Eu îi dădeam bani și tot timpul spunea că o să se realizeze. Și probabil m-a văzut pe mine că m-am realizat.

Mariana: Te-a amenințat vreodată?

Bianca: Nu, nu m-a amenințat. În ziua în care l-am sunat a zis: „da, am vrut să te sun și eu azi”.

Andreea Mantea a întrebat-o pe Bianca care au fost motivele care au determinat-o să se apuce de videochat la o vârstă atât de fragedă.

Andreea Mantea: Cum a început toată povestea asta cu videochatul? Cum ți-a propus el, cum te-a păcălit?

Bianca: El nu avea job, eu eram elevă atunci, nu aveam venit. Noi locuind împreună trebuia să plătim o chirie, să mâncăm, el fuma, consuma foarte mult alcool

Turcu: Important e că a fost o muncă în echipă.

Catalin: Cu drag.

Bianca: El petrecea tot timpul la calculator, se juca, n-avea ocupație. Dacă aveam 100 de lei îmi spunea "Dă-mi 50 că vreau să mă duc în oraș cu baieții". Dacă refuzam nu mai venea acasă, îmi spunea că n-o să mai fim împreună. El mi-a propus chestia asta, n-am fost de acord inițial și, la un moment, m-a luat efectiv și m-a băgat în fața ecranului.

Andreea Mantea: Cât a durat toată chestia asta?

Bianca: În jur de două săptămâni.

Turcu: Păi și până atunci cu ce ai trăit, cu aer?

Bianca: Am încercat o data, o zi, am mai încercat o dată o zi

Turcu: Băi, dar până atunci cu ce ai trăit, cu aer?

Eram întreținută de parinți