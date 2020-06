In articol:

Bianca a primit un buchet de flori de la un admirator. Florile i-au fost aduse chiar ăn platorul emisiunii Puterea dragostei de cineva din producție. Livian a făcut o criză de gelozie când a văzut florile și a acuzat-o pe Bianca de faptul că a cerut special să-i fie aduse în emisiune pentru a le vedea el. S-a lăsat cu scandal, iar Bianca a recunoscut că știe de la cine sunt florile, dar că nu are nicio vină.

”Eu nu ii raspund! Este un vlog, cu doi baieti! Atat!", i-a explicat Bianca lui Livian, în timp ce băieții din casă îi replicau că putea să oprească trimiterea buchetului de flori.

Bianca a spus în emisiune că este vorba despre un susținător de-al ei, de un băiat care a făcut și un vlog despre Bianca, în care a spus că vrea să ajungă la Puterea dragostei. Bianca a precizat că nu vrea să dea detalii despre el pentru că nu vrea să-i facă reclamă.

Cine este Valentin, băiatul care spune că s-a îndrăgostit de Bianca de la Puterea dragostei

Băiatul care i-a trimis flori Biancăi s-a dat singur în vileag. El susține că nu doar o susține pe Bianca, ci s-a îndrăgostit de ea.

”Ca sa inchid gura rautaciosilor,cine crede ca fac asta pentru bani pentru etc imi pare rau ca viata nu v-a oferit si voua poate o persoana care sa stie sa va respecte, admire, ridice cand este nevoie si ca un simplu gest facut din inima a degenerat asa. Oameni buni, Bianca este o fata cum putine sunt deoarece ok, toti GRESIM nu mai incercati sa pareti oamenii justitiei cand poate si voi ati gresit ! Si da fac vlog pentru ca fata asta merita tot ce e mai bun pentru tot ce a patimit in emisiunea aia”, a scris Valentin, care este un susținător al Biancăi.

Cât despre florile pe care i le-a trimis, Valentin mărturisește că nu a crezut că-i va face atât de mult rău. ”I-am trimis un coșuleț cu flori, nu un inel de logodnă. Nu este normal ca bărbații să trimită flori fetelor? Nu știam că la finalul biletului va fi scris Valentin Ghiga și se va vedea imediat. Nu am vrut să-i fac rău și toată lumea să sară în capul ei. Am facut acest gest ca semn de pretuire, ca sa-i aduca bucurie. Fiecare femeie este fericita cand primeste flori”, este mesajul lui Valentin, care sustine că este îndrăgostit de Bianca.