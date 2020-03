Gala Puterea Dragostei de duminică, 22 martie, se anunță incendiară. După mai multe discuții în contradictoriu dintre Ligi și Cătălin, Roxana a ajuns iar în vizorul tuturor.

Andreea Mantea a pus-o să recunoască. Își dorește sau nu o relație cu Cătălin?

Ligi: Mi se pare că...știți câinii ăia care latră și de trece un om pe drum și de nu trece?

Cătălin: Cum vrea Ligi să ajungă în vârf dacă stă să arunce cu pietre în fiecare câine care o latră? (...) Domnișoara aici de față încearcă să se împace cu Turcu

Mantea: Care dintre voi a greșit primul?

Roxana: La cât am greșit amândoi, nu mai știu nici cine a fost primul

Turcu: Cred că știu...

Roxana: Cine, mă, ia!

Turcu: Cred că tu.

Mantea: Cine crede că Roxana îl place pe Cătălin?

Cătălin: Roxana, din ce am văzut, e genul de femeie căreia îi place așa...

Roxana: Nu! Eu sunt genul de femeie care nu tace și care mă iau și eu cu el.

Mantea: Roxana, l-ai plăcut vreodată pe Cătălin?

Roxana: Prima oară, când am dansat, i-am spus atunci că am simțit ceva...

Scandal mare la Puterea Dragostei cu Roxana, Turcu și Ligi!

In editia de sambata, 21 martie, "Puterea dragostei", lucrurile au degenerat din nou intre Turcu si Roxana, care au ajuns din nou in pragul despartirii, dupa ce concurenta a dansat pasional cu nimeni altul decat Catalin.

In vreme ce in casa fetelor s-au trait clipe la intensitate maxima, pe ritmuri romantice, in casa baietilor, Turcu a fiert la foc mic, din cauza gelozie si la un moment dat a rabufnit.

Turcu a mers in mare graba in casa fetelor, pentru a-i cere Roxanei inelul pe care i-l daruise cu ceva vreme in urma, ca simbol al dragostei lor.

Pe de alta parte, Roxana s-a aratat extrem de deranjata de gestul celui pe care l-a iertat de multe ori si are inca sentimente pentru el si a refuzat cu vehementa sa-i inapoieze bijuteria. Iata cum a reactionat Turcu si pana unde s-a ajuns: