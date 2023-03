Puțină lume știa asta despre Alexia Eram și Mario Fresh! Lucrul neobișnuit pe care îl fac cei doi. Fiica Andreei Esca s-a dat singură de gol: „Cred foarte mult în chestiile acestea”

In articol:

Majoritatea persoanelor au unele lucruri pe care le consideră norocoase și le poartă întotdeauna aproape. Așa este și în cazul Alexiei Eram, care nu pleacă de acasă fără talismanele ei.

Alexia Eram crede în superstițiile care îi aduc noroc

Obiectele sunt primite în dar de la cele mai apropiate persoane.

Fiica Andreei Esca nu pleacă de acasă fără câteva lucrurile pe care le consideră norocoase. Tânăra poartă la ea un lanț primit în dar de la mama sa și o brățară de la tatăl său. De asemenea, vedeta are o tradiție cu iubitul ei, Mario, astfel că amândoi poartă la ei câte o jucărie, și anume un leu.

Citește și: Andreea Esca a dezvăluit ce face atunci când are probleme cu vocea. Prezentatoarea TV a fost înzestrată cu o calitatea despre care puțini știu: „Toți ne pricepem la orice, dacă vrem”

“ Am o jucărie de la Kinder. O am cu Mario, eu am un leu mai mic, iar el are un leu mai mare. Tot timpul am acest leu în geantă. Bine, al lui este acasă, dar al meu, ținând cont că este mai mic, îl iau cu mine. Am multe. Am și de la mama o inimioară, pe care scrie că este acolo pentru mine tot timpul. O am mereu la mine. Am și plușurile fără de care nu plec niciodată. Cred foarte mult în chestiile acestea. Am și o brățară pe care mi-a adus-o tata din Franța. După ce o pui, trebuie să îți pui o dorință și atunci când se rupe, se îndeplinește dorința”, a povestit Alexia Eram, pentru ego.ro.

Alexia Eram [Sursa foto: Instagram]

Care sunt lucrurile nelipsite din geanta de vacanță a Alexiei Eram

Alexia Eram a mărturisit că vara are cel mai încărcat program, astfel că majoritatea vacanțelor și le programează în timpul iernii. Astfel, în anotimpul călduros pleacă doar câteva zile la mare alături de iubitul ei. Fiica Andreei Esca a explicat că niciodată nu lipsește un creion de sprâncene din bagajul său de călătorie, oriunde ar fi destinația.

“ Începe să fie cald și să avem proiecte multe și să nu mai avem vacanțe. Nu, vara, de obicei, nu plecăm nicăieri, doar iarna. La noi e invers, avem mai multă treabă vara și iarna suntem mai liberi. De 1 mai da, dar nu este vacanță, sunt 2 zile. Oricum este în weekend, adică toate petrecerile o să fie în weekend. Probabil o să mergem la mare. Creionul meu de sprâncene.( n.r. nu îi lipsește din bagaj). Nu pot să ies fără sprâncene făcute, am niște goluri și trebuie să le acopăr în fiecare zi. Lenjeria intimă nu îmi lipsește, un costum de baie, cine știe, dar și o cremă”, a mai spus Alexia Eram.

Alexia Eram [Sursa foto: Instagram]