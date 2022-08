Puțină lume știe asta despre Diana Șoșoacă! Senatoarea României a fost la un pas să ajungă o mare balerină: ”Am avut spectacole pe scenă. Eram foarte talentată!”

In articol:

În prezent este un nume sonor al politicii din România, însă în trecut senatoarea Diana Șoșoacă a practicat sportul. Aceasta a dezvăluit în exclusivitate pentru Kanal D frânturi din viața sa de atletă, menționând faptul că a fost la un pas să ajungă mare balerină.

Diana Șoșoacă, dezvăluiri neștiute despre viața sa

De cele mai multe ori, Diana Șoșoacă este menționată în subiectele politice, însă puțină lume știe faptul că aceasta a practicat mai multe sporturi. Senatoarea nu a ezitat să își scoată la iveală atuurile: „Am făcut atletism fond 5000 de metri, de-aia am rezistență, dar și înot, baschet, volei, handbal, gimnastică... am fost chiar și la balet. Nu îmi plăcea extraordinar de mult baletul, dar făceam balet, gimnastică și dansuri în același timp și am făcut vreo 14 ani. Am avut spectacole pe scenă. Eram foarte slabă... și eram foarte talentată!”, a povestit Diana Șoșoacă în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

Mai mult, mama celebrei avocate fiind medic și-a dorit ca ea să-i urmeze calea, însă destinul a fost altul.

"Cred că mi-a fost scris în stele să ajung avocat. A fost o dorință de-ale mele extraordinară. Eram întotdeauna avocatul tuturor abuzați, bătuți, certați de părinți, certați de profesori. Nu eu am vrut să fiu medic, mama mea a ținut neapărat să fiu medic, însă era de ajuns un medic genial în familie, nu aș mai fi avut loc și eu. Așa că fiecare cu drumul lui.

M-am zbătut să fiu avocat, pentru că mama mea e o femeie foarte impetuoasă, își impune punctul de vedere, e o leoaică, eu un scorpion, așa că am dus lupte grele în familie și am câștigat, am devenit avocat. Unchiului îi datorez această dragoste și acest drum, pentru că el mi-a arătat acest drum, drumul dreptății.", a mărturisit Diana Șoșoacă în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

De ce a abandonat Diana Șoșoacă baletul

Deși era o balerină talentată, celebra avocată nu s-a văzut făcând asta toată viața sa.

„Nu am făcut-o vreodată ca să ajung o mare balerină, gimnastă, dansatoare... Era normal să faci gimnastică, balet și dans. Astea se făceau. Așa era normal pe vremea aceea. A trebuit să mă las pentru că am dat la facultate. Am avut cei mai buni profesori de drept din țara asta! Oricum mie îmi plăcea să citesc foarte mult. Pe mine mama mă certa că mă găsea la 3-4 dimineața cu cartea în față și nu dormeam.", a mărturisit senatoarea în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".