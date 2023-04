Puțini știau asta despre Majda Aboulumosha. La vârsta de 15 ani s-a confruntat cu o situație care i-a schimbat radical viața: "Am avut un șoc"

In articol:

Deși este una dintre cele mai apreciate și cunoscute vedete din showbiz-ul românesc, puțini știu că Majda Aboulumosha s-a luptat de-a lungul adolescenței cu un complex de care cu greu a putut scăpa.

Prin ce a trecut Majda Aboulumosha în perioada adolescenței?

Vedeta a trecut printr-o perioadă foarte dificilă, și asta pentru că îi lipsea cu desăvârșire încrederea în sine. Cu toate acestea, a avut parte de transformări uimitoare în momentul în care a decis că este timpul să schimbe unele lucruri în viața ei.

Vedeta a avut parte de schimbări radicale de-a lungul timpului. În dolescență, Majda Aboulumosha a fost foarte afectată de greutatea ei și de faptul că la un moment dat ajunsese să cântărească 90 de kilograme. Cu toate acestea, a ales să își schimbe stilul de viață și a dat dovadă de ambiție, reușind să slăbească 30 de kilograme cu ajutorul alimentației și a sportului.

„Nu am avut oameni în jurul meu care să arate cu degetul spre mine că am kilograme în plus. Au fost alte probleme, cu tenul meu. Au fost alte probleme în viața mea. Nu mi-a fost greu să accept. Am înțeles că, corpul meu trece prin anumite transformări, dar nu m-am simțit bine, iar dacă eu nu m-am simțit bine, am spus că trebuie să fac o schimbare pentru mine și pentru sănătatea mea”, a declarat Majda Aboulumosha pentru Impact.ro.

Majda Aboulumosha a refuzat să se expună la soare, până la vârsta de 15 ani

Până la vârsta de 15 ani Majda Aboulumosha s-a ferit de expunerea la soare. Vedeta

a povestit că atunci când mergea la plajă își acoperea corpul cu un prosop pentru ca oamenii să nu o judece din cauza faptului că este mulatră. La un moment dat, însă, a realizat că se simte bine în pielea ei și nu are nevoie de acceptarea celor din jur.

„Mi-am dorit dintotdeauna să fiu o inspirație pentru oamenii de lângă mine. Am povești pe care nu le-am spus. Întotdeauna am spus că nu are legătură cu mine, dar până la 15 ani am stat cu prosopul pe mine când mergeam la plajă. Nu voiam să mă bronzez pentru a nu mă închide mult mai mult la ten, poate oamenii mă vor judeca, nu înțelegeam exact ce se întâmplă.

La 15 ani am avut un șoc! Am văzut o fată mulatră care stătea la soare. Am întrebat-o pe mama de ce stă fata aceea la soare. Mama mereu a discutat cu mine că ar trebui să mă relaxez, că totul este ok și mi-a spus să nu mai fug de soare. Atunci a fost momentul când m-am eliberat, cu timpul am crescut și am citit foarte mult și am acceptat cine sunt!’’, a mai spus actrița.

Majda Aboulumosha [Sursa foto: Facebook]