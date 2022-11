Puya a dat-o în bară cu afacerea lui cu vinuri! De ce nu a reușit rapper-ul să facă profit? "Dacă unii vor să fie milionari, n-au decât"

In articol:

Puya este unul dintre rapperii emblematici ai muzicii românești. Este de foarte mult timp în industrie și a reușit de-a lungul timpului să creeze un brand după nume și personalitate.

Puya nu a reușit să facă profit din afacerea cu vinuri

Deși nu a mai scos piese de ceva timp, Puya continuă să fie un artist foarte ascultata ș apreciat de publicul român.

Puya a încercat să facă bani nu doar din muzică, ci și din propria afacerea. Este vorba despre fabricare și comerț de vin. Din păcate, rapper-ul nu a reușit în acest domeniu și nu s-a ales cu un profit considerabil. Invitat la emisiunea Duet, artistul explică de ce nu i-a mers business-ul.

"Alexandra Ungureanu: Nu prea merge afacerea? Bei mai mult tu cu familia și prietenii?

Puya: Cam așa ceva, da. Adică, e nevoie de mult mai multă dedicare. Eu mă ocup cu muzica, nu cu vândutul de vin, dar cine știe. Până când o să îl descopere lumea...Eu nu am pus mâna pe struguri. Am fost la Urlați, acolo unde se face vinul, am vorbit cu enologul de acolo, gustam mai multe soiuri, la un moment dat mergeam săptămânal să gust., până când am decis, a durat ceva și am rămas prieteni. Chiar am învățat foarte multe despre vin și despre problemele producătorilor de vin din România și tot așa. Nu e chiar un business, dar eu tot timpul când m-am apucat de ceva care nu era în domeniul muzical, tot timpul am dat greș. Nu știu să fac altceva. Asta fac de la 16 ani. Într-adevăr, aș putea să fac mai multe, să dezvolt business-uri, pe lângă muzică, numai că tot timpul e nevoie de timp. Dacă unii vor să fie milionari, n-au decât. Viața se măsoară în timp, nu în bani.", a declarat Puya.

Puya, totul despre momentul în care a vrut să se lase de muzică

Puya a cântat atâția ani pe scenă și încă o face, dar a existat un moment în care a vrut să încheie totul. Este vorba despre perioada în care colegul lui de trupă, Sișu, era arestat frecvent și ajungea să rămână singur în fața publicului.

"Am vrut, da. Mai ales după intrările lui Sișu pe la pușcărie așa, foarte dese, lumea avea impresia că mie îmi mergea foarte roz și că datorită faptului că el apărea la televizor, eu aveam foarte multe spectacole. Din contră, eu nu aveam niciun spectacol, tocmai că lumea credea că o să venim pe acolo, ne tragem în venă și nu mai cântăm și doi zicea unde e celălalt. Eram deja un cuplu destul de clădit, nu-și imagina nimeni pe mine solo. Foarte târziu m-am apucat eu de o carieră solo.", a mărturisit Puya, la Duet.

