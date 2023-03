Puya a spus de ce și-a oprit, de fapt, concertul, după ce o tânără s-a urcat pe scenă: „Nu avea rost” Declarațiile neașteptate ale artistului

In articol:

Puya este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din industria muzicală românească. Vedeta are foarte multe concerte la care vin o mulțime de fani, care, surprinzător sau nu, fac tot felul de gesturi nebune.

Recent, rapper-ul a rămas șocat atunci când, în timpul numărului său muzical, o tânără a urcat pe scenă alături de el. Fapt ce l-a făcut ca, în acel moment, să își oprească concertul, spre surprinderea tuturor.

Motivul pentru care Puya a ales să își întrerupă concertul

Iar acum, la un post de radio, pentru că scena a ajuns virală și a fost intens comentată în mediul online, artistul a spus de ce a recurs la un asemenea gest, de unii apreciat, de alții deloc de înțeles.

Artistul a susținut că fata a urcat pe scenă fără a avea un motiv anume, în timp ce el se afla alături de soția lui, Melinda, față de care momentul nu i s-a părut deloc unul de bun simț.

Plus că, mai spune rapper-ul, scena, din punctul său de vedere, este un loc sacru, pe care nu ar trebui să pășească nimeni dacă nu are ceva uimitor de arătat sau de transmis.

Așadar, pentru că tânăra nu avea nici un talent de arătat celor prezenți, Puya a considerat că este mai bine pentru el și pentru credințele sale să nu dea curs momentului.

„De ce te sui pe scenă? Te sui pe scenă ca să ce? Că nu ești nici vreo dansatoare, să ne uităm unu la altul, că nici nu cânți rapp? Eu să știi că consider scena ca un loc sacru. Eu nu cred că ar trebui să pășească cineva pe bucata aia de lemn dacă nu are ceva de făcut. Nu te sui așa tu ca nebunul, mai ales într-un spectacol, te trezești să te urci pe o scenă ca să faci ce? Dacă te-ai suit pe scenă, atunci uimește-mă. Nu folosești bucata aia de scenă pur și simplu ca să te vadă mama. Am înțeles, nu avea rost”, a declarat acesta.

Viața lui Puya s-a schimbat după moartea fratelui său

Puya nu arată de foarte multe ori că este un om sensibil, însă acest lucru nu înseamnă că nu a trecut prin încercări în viață, ba chiar din contră.

Cu un deceniu în urmă, cântărețul l-a pierdut pe Alexandru, fratele său, care îi era extrem de apropiat. Chiar dacă a trecut mult timp de atunci, artistul nu l-a uitat niciodată pe tânăr ci, mai mult decât atât, a încercat să modifice anumite aspecte în ceea ce privește atitudinea sa față de viață.

Rapper-ul s-a schimbat radical și, din acel moment, a început să privească momentele vieții cu alți ochi.

„Fratele meu a murit acum vreo 10 ani, mult prea devreme. Chiar în ziua în care s-a întâmplat știu că m-a sunat, eu n-am putut să răspund la telefon, eram pe la concerte. Atunci am schimbat macazul foarte mult. Încep să mă mulțumesc și de ce am. Nu mă mai gândesc tot timpul la ce aș putea obține în plus. Ce poți să faci, este să te concentrezi pe cei care sunt lângă tine și să nu mai faci greșelile pe care le-a făcut înainte”, a spus Puya, în cadrul unei emisiuni.