Puya, aspru criticat după ce a refuzat să îi facă unui tânăr o dedicație contra unui leu: ”S-a aprins rău” Internauții l-au comparat imediat cu Jador

Puya este unul dintre artiștii cu ștate vechi de la noi, care de-a lungul timpului și-a făcut fani de toate vârstele, din toate mediile sociale.

Pentru ei și din iubire pentru muzică bate azi drum după drum pentru a susține cât mai multe concerte. Iar la unul dintre ele, recent, artistul a avut parte de un moment la care nu se aștepta vreodată.

Puya, luat la rost de oamenii din online

Și asta pentru că, fiind înconjurat de un public tânăr, la un moment dat, unul dintre fanii săi a făcut un gest surprinzător.

Un tânăr i-a făcut semn lui Puya să îi facă o dedicație, dar nu oricum, ci contra unui leu, moment în care artistul s-a oprit din cântat și a dat startul unui dialog cu băiatul din public.

Puya: A vrut să-mi dea un leu. A greșit concertul… De ce vrei să-mi dai un leu dedicație?

Fan: Pentru toți șmecherii din clubul ăsta?

Puya: În primul rând, un leu… ce cumperi cu un leu? Mă confuzi cu lăutarii, ei iau dedicații. Și ca să-ți spun așa, ca să nu te supăr, ține-ți banii în buzunar, că aici deja s-a plătit bilet. Și data viitoare fă și tu rost de doi lei.

În urma dialogului celor doi, ajuns viral chiar pentru că artistul l-a publicat pe contul său de Facebook, cei din mediul online au reacționat imediat.

Fanii s-au împărțit în două: unii au spus că Puya a reacționat corect și frumos, în timp ce alții, cei mai mulți, l-au criticat dur.

Cei din urmă, sunt de părere că artistul nu a luat banii tânărului său fan pentru că i se oferise o sumă prea mică, nu pentru că nu și-ar fi dorit.

Puya, aspru criticat după ce a refuzat să îi facă unui tânăr o dedicație contra unui leu [Sursa foto: Facebook ]

Gest pe care ei îl taxează aspru, luând în calcul faptul că, poate, acel leu era tot ce avea cel din public. Motiv pentru care, românii l-au comparat pe Puya cu Jador, căruia și lui i s-a cerut o dedicație pe un leu, dar pe care el a și făcut-o. Ei spun că, de fapt, asta înseamnă să-ți iubești publicul, să nu uiți de unde ai aplecat și să cunoști valoare banului.

”De cele mai multe ori 1 leu valorează mai mult decât 100 de mii de euro în cazul în care băiatul are doar un leu de toți. Copilul ți-a dat tot ce are. Toată averea lui. Nu cred că o să înțelegi cât de mult valorează 1 leu”/ ”Diferența între răspunsul tău și al lui Jador e clar! Jador când a primit 1 leu la luat pentru că a spus că mai pune 1 leu și are pâinea pe masă, s-a îmbogățit cu 1 leu! Mare caracter, iar tu ai vrut să fii mai șmecher ca ăla cu leul”/ ”Poate atâta o avut copilul, ce răi sunteți, dar 1 leu nu sunt bani”/ „Dacă nu ești lăutar nu trebuia să începi discuția cu: ce să-mi cumpăr cu un leu?... Pai înseamnă că dacă scotea 1000€ îi luai!!! Praf”/ ”Puteai să-i faci dedicație și fără să-ți dea bani, dacă-ți iubești publicul”/ ”Dacă erau 1000 de euro îi lua fără să respire”/ ”Puya, ăsta era un adevărat șmecher dacă pur și simplu ignora acel copil. Omul s-a aprins mai rău ca și o petardă și a transpirat tot”/ ”Să-ți fie rușine”, sunt doar câteva dintre reacțiile celor din mediul online.