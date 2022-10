In articol:

Puya Biografie. Află totul despre viața celebrului cântăreț, inclusiv numele său real. Puțini știu cum îl cheamă pe artist în buletin!

Puya: Studii, Carieră

Puya, pe numele din buletin Dragoș Gărdescu, este un cântăreț de rap din România, interpret de muzică hip-hop, abordând, după despărțirea trupei „La Familia”, și genul hip-pop, iar în anul 2017 revenind, odată cu reuniunea formației, la

vechiul tip muzical.

Artistul în vârstă de 43 de ani este originar din București și a crescut alături de cei trei frați ai săi în cartierul Balta Albă, învățând de mic „regulile nescrise ale străzii”.

Artistul activează pe scena hip-hop din anul 1994, iar primul album l-a lansat alături de „La Familia” în anul 1997, intitulat Băieți de cartier. De asemenea, primul contract semnat cu o casă de producție l-a avut la vârsta de 17 ani.

În cadrul trupei „La Familia”, Puya a activat în jur de 9-10 ani, ultimul album fiind lansat în 2006, urmând ca următorul să fi fost lansat în 2010. Puya a anunțat albumul nou „La Familia”, dar care nu a mai fost produs în totalitate.

O altă încercare a avut loc în anul 2017, după 20 de ani de la existența trupei, care, de data aceasta, a avut succes, iar noul

album a fost lansat vineri, 9 iunie 2017, se arată pe ro.wikipedia.org.

Rapperul a compus adevărate hituri dintre care amintim: „Undeva-n Balkani”, „Fresh”, „Mai vrei”, „Strigă”, „Change”, „Vestul Sălbatic”, „Viață bună”, „Maidanez” și multe altele. Acesta a avut colaborări cu artiști renumiți de la noi din țară precum: Connect-R, Inna, Kamelia, Doddy, Antonia, Alex Velea și Vescan.

Puya: Soție, copii

Rapperul Puya (43 de ani) este căsătorit cu Melinda (33 de ani) încă din anul 2011 și are împreună cu aceasta trei fetițe. Relația celor doi a început pe timpul când Melinda avea 17 ani, în anul 2006.

Astfel, potrivit declarațiilor date de Puya în cadrul unui podcast de pe Youtube, se pare că Melinda era în clasa a XII-a când l-a întâlnit pe Puya.

La acel moment tânăra prezenta un bal al bobocilor în Deva, bal la care cântărețul a fost invitat să cânte. Acesta a mai declarat că și ar fi luat „țeapă”, întrucât a plecat de la bal fără niciun ban, dar cu Melinda în gând:

„Ea prezenta Balul bobocilor în Deva și eu trebuia să cânt. Doar că aveau 1.000 de oameni în sală și mie mi-au zis că nu mai au bani. Așa că nu am mai cântat. Practic, mi-a tras țeapă la concert. Nu ți se pare romantic? Nici acum nu recunoaște și spune că, de fapt, eu le-am tras țeapă. Era tare în gură, sincer, și asta mi-a plăcut. Am făcut schimb de telefoane și am tot vorbit.

A durat ceva, oricum. Cântam pe oriunde, oricum, numai să merg încolo. Până într-o zi când mi-am luat inima în dinți și i-am sunat părinții.”, au fost cuvintele lui Puya.

Sursa: ro.wikipedia.org