Puya, păgubit de colegii Melindei, înainte ca ea să-i devină soție. Cum s-au cunoscut, de fapt, cei doi: „Mi-au tras țeapă cu banii”

Puya este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi, care a lăsat mereu muzica să vorbească pentru el. Însă, de când face echipă cu soția sa în show-ul din America, artistul a făcut publice câteva destăinuiri despre care nu multă lume avea habar până acum.

De exemplu, într-un interviu recent, Puya a vorbit despre soția și copiii lui, dovedind tuturor că, dincolo de aspectul de ”băiat rău”, el, de fapt, este

un familist convins.

Crescând în spiritul familiei și dorindu-și să se pună la casa lui, în 2011, Puya și Melinda s-au căsătorit, iar până astăzi au adus pe lume trei copii.

Doar că până să descopere sentimentele pe care le aveau unul față de celălalt, cei doi erau ”la cuțite”.

Nu știe dacă a fost dragostea la prima vedere, dar este sigur că trăiește cea mai frumoasă poveste de iubire, după ce a fost păgubit de colegii celei care îi este acum soție.

Pe vremuri, un eveniment ce s-a transformat într-o mare țeapă pentru artist, căci nu și-a mai primit banii pentru prestația sa, i-a adus împreună pe el și pe Melinda, iar de atunci nimeni și nimic nu îi mai desparte.

”Nu m-am transformat (nr. în bărbat de casă). Asta am vrut mereu, având și exemplul de acasă. Doar că așa cum se întâmplă de multe ori, în viață nu e mereu după cum vrei tu. A durat să găsesc o soție bună. Nu știu cum îți imaginezi tu dragostea la prima vedere, dar probabil așa o fi fost. Am fost chemat la un bal de boboci la Deva, ea prezenta balul. Mi-au tras țeapă cu banii, deși aveau 1.000 de oameni în sală. După care am făcut schimb de telefoane și am tot vorbit. Așa e dragostea!”, a spus Puya, conform Ciao.ro.

Și dacă Melinda este soția ideală, Puya spune că se străduiește să fie un tată exemplar pentru cei trei copii pe care îi are, modelul său în viață fiind chiar părinții săi, despre care are numai cuvinte de laudă.

Ba chiar, deși își dorea o familie mare, dar nu se aștepta să devină tatăl a trei fete, artistul mărturisește că și-ar dori și un băiat care să-i ducă numele mai departe.

”Nu prea am timp să mă gândesc cum trebuie să fiu. Sunt cum sunt. Încerc să fiu cum pot eu mai bine. Încerc să fac ce au făcut și părinții mei în principiu. Să creez o familie unită. Mi-am dorit mereu copii, asta cu siguranță. Dar nu am plănuit exact momentul. Nunta am făcut-o când prima fată avea 2 ani. Ar fi frumos încă un copil, sigur. Ce o vrea Dumnezeu, eu am deja un băiat, Băiatu’ în iarbă, vinul pe care l-am lansat anul trecut”, a mai adăugat artistul.