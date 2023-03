Puya, reacție incredibilă în timpul unui concert, după ce o fană înfocată a urcat alături de el, pe scenă. Totul s-a întâmplat sub privirile soției: "Mi-am schimbat părerea"

In articol:

Puya este căsătorit cu Melinda din anul 2011, au doi copii împreună și vieți profesionale de succes: el este artist, ea deține propria afacere.

Însă, dincolo de viața publică, cei doi formează unul dintre cuplurile mondene discrete și solide ale showbiz-ului.

Puya a dovedit cât de mult își iubește și respectă soția

Iar o dovadă a faptului că sunt familiști convinși stă în ultima reacție a artistului, prin care a surprins pe toată lumea.

Recent, aflat într-un club de fițe, însoțit de Melinda, căci sunt mereu împreună, Puya a devenit viral după gestul făcut chiar în timpul concertului său.

În timp ce-și etala talentul, printre tinerii veniți să se distreze pe muzica sa, o domnișoară, fană înfocată a lui Puya, și-a făcut curaj și a urcat chiar pe scenă alături de el.

Îmbrăcată în alb, într-o ținută mulată, tânăra a început să danseze foarte aproape de Puya, moment în care artistul a cerut ca muzica să se oprească.

Ulterior, s-a îndepărtat de tânăra dornică de distracție, i-a arătat-o pe soția lui aflată în public și a rugat-o, în mod indirect, să părăsească scena.

„O vezi pe aia mică de acolo? E nevasta mea, nu ai cum să dansezi cu mine, deci nu ai cum, e imposibil! Lasă-mă, că eu știu să cânt singur, fără dansatoare”, i-a spus Puya tinerei.

Puya, reacție incredibilă în timpul unui concert, după ce o fană înfocată a urcat alături de el, pe scenă [Sursa foto: Facebook]

Momentul refuzului a ajuns viral, căci tinerii au pus mâna pe telefoane și au filmat întreaga scenă, astfel că tot internetul a dat cu ochii de gestul făcut de Puya.

Gest care i-a impresionat și care i-a făcut să-l vadă pe cântăreț dintr-o altă perspectivă. Puya a fost lăudat la scară largă pentru faptul că-și pune soția și familia pe primul loc, multe doamne și domnișoare susținând că, în ziua de azi, sunt foarte rari bărbații de acest fel.

”Fiecare femeie merită un "Puya" în viața ei”/ ”Cred că este cea mai mândră soție”/ ”Lecții de viață, bravo”/ ”Aici e vorba de respect”/ ”Nu am văzut niciodată așa ceva, de s-ar comporta toți bărbații așa…” / „Mi-am schimbat total părerea despre Puya. E un familist convins și un om de nota 100. Mai normal decât multe alte vedete și fără figuri chiar. Respect!”/ ”Nu am crezut niciodată că Puya are un caracter atât de mișto! Bravooo!”/ ”Omul este familist, are respect mult față de el, cât și de soția lui!”/ ”Raritate în lumea bărbaților!”, au fost câteva dintre comentariile fanilor, pe TikTok.