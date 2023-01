Puya suferă și acum din cauza morții fratelui său. Cântărețul a mărturisit cum s-a schimbat viața lui după teribilul eveniment: „Încep să mă mulțumesc și de ce am”

In articol:

Puya și-a pierdut fratele cu aproximativ zece ani în urmă iar de atunci nu trece nici măcar o zi fără să se gândească la acesta.

Tragedia care s-a abătut la acea vreme asupra familiei sale i-a schimbat viața solistului, care a învățat să prețuiască mult mai mult ceea ce are.

Viața lui Puya s-a schimbat după moartea fratelui său

Puya nu arată de foarte multe ori că este un om sensibil, însă acest lucru nu înseamnă că acesta nu a trecut prin încercări în viață, ba chiar din contră.

Cu un deceniu în urmă, cântărețul l-a pierdut pe Alexandru, fratele său, care îi era extrem de apropiat. Chiar dacă a trecut mult timp de atunci, Puya nu l-a uitat niciodată pe tânăr ci, mai mult decât atât, a încercat să modifice anumite aspecte în ceea ce privește

atitudinea sa față de viață. Artistul s-a schimbat la 180 de grade și, din acel moment, a început să privească momentele vieții cu alți ochi.

„Fratele meu a murit acum vreo 10 ani, mult prea devreme. Chiar în ziua în care s-a întâmplat știu că m-a sunat, eu n-am putut să răspund la telefon, eram pe la concerte. Atunci am schimbat macazul foarte mult. Încep să mă mulțumesc și de ce am. Nu mă mai gândesc tot timpul la ce aș putea obține în plus. Ce poți să faci, este să te concentrezi pe cei care sunt lângă tine și să nu mai faci greșelile pe care le-a făcut înainte”, a spus Puya, în cadrul e emisiunii la care ia parte.

Și Melinda, partenera de viață a artistului a pierdut o persoană dragă cu câțiva ani în urmă. Este vorba despre tatăl ei vitreg, la care ținea foarte mult.

„ Este soțul mamei mele. Eric este tatăl meu vitreg, care a avut grijă de noi ca un tată. A murit acum trei ani.”, a spus soția lui Puya .

Pentru artist, moartea fratelui său a reprezentat un moment de cotitură. [Sursa foto: Facebook ]

