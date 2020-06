Radhu a lansat un album online din pandemie

In articol:

Cunoscutul solist român care a cucerit lumea latino cu piesele lui s-a trezit blocat în Londra în urmă cu câteva luni din cauza pandemiei de coronavirus. Radhu a intrat, initial, în panică, dar apoi s-a redresat și a reușit să supraviețuiască departe de casă și de familie. Iată că după ce i s-au anulat câteva zboruri a reușit zilele trecute să se întoarcă cu autocarul în țară, însă nu înainte de a lansa un album online din pandemie și un videoclip filmat în decorurile unor telenovele celebre.

Solistul s-a întors în țară, în sfârșit, după câteva luni departe de casă în care a trăit o mulțime de întâmplări neplăcute. "Primul zbor anulat a fost din Argentina în Europa! Trebuia să cânt în Madrid, la Roma și în Londra! Italia și Spania au închis granițele, singurul loc în care nu mi se anulasera evenimentele, a fost la Londra, pentru comunitatea de sud-americani! Aşa că din Buenos Aires a trebuit să zbor în Brazilia, și de acolo în Londra! Brazilia nu închisese granițele spre Europa în urmă cu trei luni! M-am panicat foarte tare! Eram singur la capătul lumii! În Sao Paolo am făcut atac de panică, pentru că mă speriasem că nu mai pot ajunge în Europa! În fine, am ajuns la Londra, și acolo am avut parte de două zboruri anulate spre România! Am stat două luni acolo iar de acolo mi-am lansat albumul și videoclipul. M-am întors cu autocarul dar compania de la care am luat biletele de avion mi-a promis că returnează banii pe bilet!", a povestit solistul.

Radhu a filmat videoclip pe platourile de filmare ale telenovelei "Amor Latino"

Tânărul lansat de sora Thaliei, actrița Laura Zapata în Mexic, a plecat în urmă cu un an în Argentina, pentru a colabora pe plan muzical cu producătorii lui Luis Fonsi! Din Londra, unde a fost blocat și-a lansat cel mai recent videoclip dar și un album online de piese latino care se numește "Puro Amor".

La acesta a lucrat împreună cu trupa Rafaga și a fost produs de colaboratorii lui Luis Fonsi, dar și de Emilio Estefan, soțul celebrei Gloria Estefan! Pentru videoclipul lansat în izolare a colaborat cu Miss America Latină, Francesca Lachapel. Solistul român s-a întors în România că să promoveze noul său videoclip la piesa "Me Robo el Corazon" filmată în Buenos Aires.

"Videoclipul a fost filmat pe platourile de filmare ale celebrei telenovele "Amor Latino", în care au jucat Mario Cimarro și Coraima Torres. Tot acolo, la Telefe s-au filmat și alte telenovele ca "Nano" sau Perla Neagră". În plus, una din piesele de pe albumul meu e propusă pentru o nouă telenovelă sud-americană, în care protagonist e Gustavo Bermudez! Pentru acest videoclip s-au adus 3 formații de dansatori de stradă, care purtau cele 3 culori ale steagului României! Formații de stradă numite "Murgas" sunt folosite des în folclorul din Uruguay, iar cum această piesă "Me Robo el Corazon", pe lângă cumbia, e un amestec de ritmuri tropicale (plena, candombe și salsa)", a mai povestit Radhu. Din păcate, după filmarea videoclipului a plecat la Londra, unde a stat o perioada izolat din cauza pandemiei, însă acest lucru nu l-a împiedicat să-și lanseze proiectele.