Radhu, cântăreţul care face furori în America Latină, îşi lansează vineri un album muzical

Ploieşteanul Radhu este singurul român intrat vreodată în topul Latin Billboard şi colaborează cu Rafaga, formația numarul 1 la nivel mondial în materie de muzică latino, ale cărei melodii ca „Mentirosa” sau „Una cerveza” le fredonează întreg mapamondul. Radhu a plecat iniţial în Mexic, unde a lucrat cu producatorii Thaliei, a cântat cu mariachii ei- consideraţi cei mai buni din showbizul latin-, şi apoi cu sora celebrei actriţe şi interprete, Laura Zapata.

Succesul din Mexic l-a purtat pe Radhu în Argentina şi restul ţărilor din America de Sud, acolo unde se trăieşte în ritm latino. Primit cu braţele deschise şi privit ca o apariţie exotică de publicul din emisfera sudică, Radhu a rămas cu inima în România. Special pentru fanii de acasă, dar şi pentru cei care vor să-i descopere talentul şi să asculte muzica sa, ploieşteanul îşi lansează albumul în România. CD-ul "Puro Amor".

Radhu a lansat un album online din pandemie

Celebrul artist român, cel care a cucerit lumea latino cu piesele lui, a rămas blocat în Londra, acum câteva luni, din cauza pandemiei de coronavirus. Radhu s-a panicat initial, dar apoi s-a redresat și a reușit să supraviețuiască departe de casă și de familie. După ce i s-au anulat câteva zboruri a reușit să se întoarcă cu autocarul în țară, însă nu înainte de a lansa un album online din pandemie și un videoclip filmat în decorurile unor telenovele celebre.

" Primul zbor anulat a fost din Argentina în Europa! Trebuia să cânt în Madrid, la Roma și în Londra! Italia și Spania au închis granițele, singurul loc în care nu mi se anulasera evenimentele, a fost la Londra, pentru comunitatea de sud-americani! Aşa că din Buenos Aires a trebuit să zbor în Brazilia, și de acolo în Londra! Brazilia nu închisese granițele spre Europa în urmă cu trei luni! M-am panicat foarte tare! Eram singur la capătul lumii! În Sao Paolo am făcut atac de panică, pentru că mă speriasem că nu mai pot ajunge în Europa! În fine, am ajuns la Londra, și acolo am avut parte de două zboruri anulate spre România! Am stat două luni acolo iar de acolo mi-am lansat albumul și videoclipul. M-am întors cu autocarul dar compania de la care am luat biletele de avion mi-a promis că returnează banii pe bilet!", a povestit solistul, acum ceva timp.