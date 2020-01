Radio Impuls este radioul cu cea mai mare crestere din Bucuresti, conform Studiului de Audienta Radio realizat de IMAS – Marketing si Sondaje SA si Mercury Research S.R.L. Radio Impuls a inregistrat o crestere de 167% a cotei de piata in perioada 27 august – 16 decembrie 2019, comparativ cu valul anterior de masurare a audientelor (valul 22 aprilie – 11 August, 2019). In plus, radioul a inregistrat o crestere de 306% a cotei de piata fata de masuratorile realizate in 2018, in acelasi interval de timp.

In 2019, Radio Impuls si-a imbogatit grila de programe cu emisiuni noi, dar si cu nume importante din industria radio din Romania. Incepand din 28 octombrie 2019, Radu Tibulca si Orlando Ivan le dau romanilor „Scularea!”, in fiecare zi de la ora 7:00, chiar din studioul Radio Impuls aflat in sediul Kanal D. “Uzina de Dume”, una dintre cele mai longevive emisiuni de radio, se afla, de asemenea, in grila Radio Impuls, Misu si Stefan fiind in legatura cu ascultatorii lor din studioul Radio Impuls, din Cluj-Napoca, de luni pana vineri, in intervalul orar 13:00 -16:00. Tot din studioul din Cluj, Alexandra Enasoaie realizeaza emisiunea “Morning Latte”, in fiecare zi de luni pana vineri, de la ora 10:00, iar Cosmin Dimancescu si al sau “Hit Break” tin companie ascultatorilor in diminetile de weekend, intre orele 08:00 si 12:00.

Emisiunea „Bara la Bara” va fi transmisa din studioul din Bucuresti, aflat in sediul Kanal D

Incepand din 27 ianuarie, „Bara la Bara”, emisiunea realizata de Mihai Hinda, va fi transmisa chiar din studioul din Bucuresti.

Incepand din martie 2019, Radio Impuls s-a alaturat Kanal D Romania, odata cu intrarea in Portofoliul Dogan Media International, reprezentand o retea cu acoperire in cele mai importante orase, precum Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Sibiu, Timisoara, Tulcea, Bacau, Rasnov, Bistrita si Craiova.