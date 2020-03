Radio Impuls se aude si in retelele RCS si UPC

Incepand din luna martie, amatorii de hituri contemporane, muzica buna si entertainment de calitate isi pot urmari emisiunile preferate transmise de Radio Impuls si in reteaua RCS, pe canalul 1013, si in reteaua UPC, accesand canalul 872. Este o evolutie fireasca a acestui post de radio care se dezvolta constant si isi propune sa ajunga la cat mai multi consumatori.

In urma cu un an, incepand din martie 2019, Dogan Media facea un pas strategic imbogatindu-si portofoliul cu o componenta importanta de business: Radio Impuls, o retea cu acoperire in cele mai importante orase ale tarii, precum Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Sibiu, Timisoara, Tulcea, Bacau, Rasnov, Bistrita si Craiova. A urmat o dezvoltare constanta si o crestere pe masura, astfel ca, recent, Radio Impuls a inregistrat cea mai mare crestere din Bucuresti a cotei de piata (167% pentru perioada 27 august - 16 decembrie 2019, comparativ cu valul anterior de masurare), conform Studiului de audienta Radio realizat de IMAS - Marketing si Sondaje SA si Mercury Research S.R.L.

Dupa preluarea Radio Impuls de Dogan Media International, postul si-a imbogatit grila de programe cu emisii noi, dar si cu nume sonore din industria de radio din Romania. O parte din emisiile Radio Impuls, matinalul „Scularea”, cu Orlando si Tibulca (de la 7:00, de luni pana vineri), si „Bara la bara”, prezentata de Mihai Hinda (de la 16:00, de luni pana vineri), sunt transmise din studioul din Bucuresti. In grila de programe Radio Impuls, ce se adreseaza unui public urban, dinamic, cool, consumator de hituri contemporane, entertainment, se mai regasesc emisiunile „Morning Latte”, cu Alexandra Enasoaie (de la 10:00, de luni pana vineri) „Uzina de Dume”, cu Misu si Stefan (de la 13:00, de luni pana vineri), „Party Zone”, cu Even Steven (de la 19:00, de luni pana vineri), si „Hit Break”, cu Cosmin Dimancescu (in fiecare dimineata de weekend, intre 08:00-12:00).