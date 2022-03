Radu a dezvăluit cum o va cere de soție pe Adelina! "Cred că s-ar speria și ar spune nu" | EXCLUSIV

In articol:

Radu și Adelina sunt în culmea fericirii, după ce au devenit câștigătorii sezonului 4 al celebrului show matrimonial, difuzat pe Kanal D și au primit fiecare câte un cec în valoare de 10.000

Cum o va cere de soție Radu pe Adelina?

de euro. Deși mulți au pus la îndoială autenticitatea sentimentelor dintre ei, cei doi au demonstrat că se iubesc cu adevărat și i-au convins și pe telespectatorii care i-au votat în număr mare și i-au scos învingători.

Radu și Adelina [Sursa foto: Captură YouTube]

Relația de cuplu dintre Radu și Adelina a rezistat cu brio în afara competiției și au planuri serioase împreună. Invitați la emisiunea Bărbați vs Femei, moderată de Bianca Comănici și Ștefan Ciuculescu și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, cei doi au făcut dezvăluiri în premieră. Astfel, Radu a explicat cum va decurge cererea în căsătorie și când va avea loc.

"Radu: Nu vreau să spun când o să fie logodna, pentru că vreau să fie o surpriză și pentru ea. Dacă aș spune s-ar pierde farmecul. Am prea multe filme în cap acum, m-am gândit și am câteva variante. Am văzut pe TikTok un clip în care unul din armată o cere cu polițistul, îi pune mâinile la spate, cred că Adelina s-ar speria și ar spune nu.

Adelina: Nu aș spune nu, dar cred că m-aș enerva.

Radu: Dacă s-ar fi enervat, nici nu aș fi vrut să aud răspunsul. Mai bine fac o cerere clasică. Am în cap ceva. Nu o să spun când, dar poate să fie curând, peste câțiva ani, nu se știe.(...) Nu m-am gândit la nicio compunere, credeam că pur și simplu scot inelul, o întreb dacă vrea să fie soția mea, spune da și gata, am scăpat." , a spus cuplul câștigător.

Radu, declarație de dragoste pentru Adelina, la aniversarea a 6 luni de relație

Recent, Radu și Adelina au aniversat 6 luni de relație. Cu această ocazie, Radu a ținut să îi facă o declarație de dragoste, așa cum rar ai mai auzit. A fost un moment de-a dreptul emoționant, Bianca Comănici fiind vizibil impresionată.

"Că tot am făcut ieri 6 luni de zile, vreau să îi mulțumesc, cu ocazia asta, că a petrecut 6 luni alături de mine, a fost lângă mine în toate momentele grele, pentru că au fost mai multe grele decât frumoase, pentru că m-a ajutat, m-a sprijinit, mă iubește necondiționat, este lângă mine în orice moment, îmi suportă toate toanele. Chiar dacă uneori mai sunt eu nervos și ne mai ciondănim, e lângă mine, știe să mă calmeze, să mă tempereze și îi mulțumesc din tot sufletul meu că a rămas lângă mine și vrem să avem o familie frumoasă și o iubesc mult.", a declarat Radu, în platoul WOWbiz.