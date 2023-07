Radu Andrei Tudor a facut dezvăluiri inedite la “Dimineața pe doi cu Greeg si Cernat” și a venit cu noutăți privind difuzarea NEWSTIME, grupajul informativ de la Kanal D2

Radu Andrei Tudor, prezentatorul grupajului informativ NEWSTIME, de la Kanal D2, a fost astăzi invitat în matinalul "Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat", transmis simultan la Radio Impuls și Kanal D2. Prezentatorul NEWSTIME le-a împărtășit telespectatorilor intâmplări de care isi aduce aminte cu bucurie.

Îndrăgitul om de televiziune a povestit despre relația strânsă pe care o are cu fratele său mai mare. Cei doi au fost foarte apropiați în copilărie, iar legătura lor specială continuă să existe și în prezent.

"L-am protejat mereu când facea prostii. Am un semn si imi aduc aminte cum l-am căpătat….Mă jucam prin casă si el a împins ușa.(...) Au venit părintii, ne-au intrebat ce s-a intamplat, eram plin de sânge. Ca să nu dau vina pe fratele meu, am spus ca m-am lovit eu, ca nu cumva sa îl certe…", a povestit prezentatorul NEWSTIME.

Citeste si: Răzvan Botezatu, declarații picante despre relația sa actuală: „Am un iubit de trei ani”. De ce nu s-au mutat împreună până acum- kanald.ro

Citeste si: GALERIE FOTO incendiară |Cea mai sexy avocată din lume recunoaște că adoră „să se joace cu focul” în dormitor: „Dorințele mele sunt inflamabile!”- stirileprotv.ro

În timpul emisiunii, Radu Andrei Tudor le-a dezvăluit lui Cosmin Cernat și lui Greeg porecla pe care o avea în copilărie si care este folosită și astăzi de către prietenii apropiați.

"Toată lumea imi spunea Ducu, de la Raducu. Pentru toti oamenii dragi din Piatra Neamt eu sunt Ducu ", a adaugat acesta.

Radu Andrei Tudor a ținut să le transmite ascultătorilor de la Radio Impuls și telespectatorilor Kanal D2 că, de luni, 10 iulie, emisiunea informativă NEWSTIME va fi difuzată, de la ora 20:00.

" Am reusit sa ne tinem de promisiune si sa le aducem telespectatorilor stirile relevante, si asta este o bucurie tare mare pentru echipa noastra. Ramanem in legatura permanenta si prin intermediul retelelor de socializare cu publicul nostru. Oamenii ne semnaleaza mereu posibile subiecte. De luni, NEWSTIME va fi difuzat de la ora 20:00! Va asteptam sa ne urmariti in continuare ", a mai spus Radu Andrei Tudor.