Radu Andrei Tudor s-a căsătorit în mare secret! Primele imagini cu celebrul prezentator și soția lui

Radu Andrei Tudor este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori tv. Jurnalistul și iubita lui, Andreea, au ajuns la starea civilă, acolo unde au spus DA. Ceremonia a avut loc în mare secret, iar pozele postate pe rețelele de socializare stau drept dovadă. Se pare că Radu Andrei Tudor și iubita lui, Andreea, s-au apropiat în timpul pandemiei de coronavirus.

Prezentatorul a mărturisit a convins-o pe actuala lui soție să se mute dăn Sibiu în București.

„Ne-am cunoscut de ceva vreme, însă pandemia ne-a apropiat, Andreea (28 de ani) fiind medic. Ea este din Sibiu și am stat multe nopți la telefon până să o conving să facă pasul și să se mute în București. A venit chiar înainte de ziua mea, în luna aprilie. Am simțit că ne cunoaștem de mult și am avut chimie din primul moment. Nu sunt clipe în care să ne plictisim și parcă niciodată nu ne ajunge timpul pentru povestit. De multe ori se întâmpla ca Andreea să iasă din gardă, iar eu să stau cu ea la telefon cât să mă asigur că ajungea bine acasă, date fiind gărzile grele cauzate de pandemia de coronavirus. Ne-am fi dorit să fim mai mulți la starea civilă, dar valul 4 al pandemiei ne-a determinat să chemăm doar membrii familiei", a declarat jurnalistul, pentru Click.

Radu Andrei Tudor și soția lui, Andreea [Sursa foto: Instagram]

Radu Andrei Tudor și soția lui își doresc să devină părinți

Celebrul prezentator tv a mai spus că trece printr-o perioadă destul de solicitantă, cu foarte multe schimbări. În viitorul apropiat, Radu Andrei Tudor și soția lui, Andreea, vor să aibă un copil.

„A fost și este cea mai agitată perioada din viață noastră. Trecem prin multe schimbări: am vândut casa și trebuie să ne mutăm, Andreea trebuie să obțină transferul definitiv la București(...) Ne dorim să mărim familia. Atât eu cât și Andreea ne dorim un copil", a povestit Radu Andrei Tudor, pentru sursa citată.