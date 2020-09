Radu Anton, candidatul PNL la Primăria Vorona

Radu Anton era candidatul PNL la primăria Vorona, o localitate din județul Botoșani. Bărbatul avea vârsta de 60 de ani și era colonel de rezervă, pensionat din anul 201, după ce a fost timp de zece ani șeful al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani.

Radu Anton a făcut infarct și, din păcate, nu a mai putut fi alvat. Familia candiatului la primărie a sunat la 112, dar, din păcate, medicii care au sosit nu au putut să-i salveze viața.

Mesajul transmis de Organizația PNL Botoșani

”O veste extrem de tristă a căzut peste toți cei ce l-am cunoscut pe omul, prietenul, colegul, domnul colonel Radu Anton. Fulgerător, în urmă cu puțină vreme, a plecat dintre noi, lăsând în urmă nemărginită durere. Atât pentru mine cât și pentru colegii mei liberali a fost o adevărată onoare să îl avem alături. În calitate de consilier județean, a fost o voce sonoră în Consiliul Județean și a taxat de fiecare dată nelegiuirile. A plecat dintre noi prea devreme, nu înainte de a lupta cu toate forțele pentru a aduce un trai mai bun locuitorilor din comuna Vorona, în calitate de candidat al PNL pentru funcția de primar. Și-a dat silința pentru binele comunei Vorona, își dorea cu ardoare să aducă un trai decent în viața voronenilor. A fost un om minunat și va rămâne mereu în sufletele noastre. Dumnezeu să dea putere familiei și să ofere mângâiere în aceste momente sfâșietoare. Sincere condoleanțe! Dumnezeu să-l odihnească în Împărăția Sa!”, este mesajul transmis de Organizația PNL Botoșani, pe pagia de Facebook PNL Vorona.

Votanții îl regretă pe Radu Anton, candidatul PNL la Primăria Vorona

Mai multe persoane care l-au cunsocut pe candidatul PNL Radu Anton au publicat mesaje prin care își exprimau regretul pentru trecerea în neființă a fostului șef ISU Botoșani.

„Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace 😭😭 Este o mare pierdere pentru comuna noastră. Am sperat că se vor schimba lucrurile și la noi în sat, dar se pare că Dumnezeu are alte planuri. Am pierdut un OM de mare valoare și putea fi și un primar foarte bun. Dumnezeu să de-a putere familiei să treacă peste această durere”, a publicat unul dintre locuitorii din Vorona.