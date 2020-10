Radu Banciu a plecat de la B1, acum el realizând o emisiune sportivă care se difuzează zilnic la LookPlus.

In articol:

După mai bine de 9 ani în care a fost angajatul B1 Tv, Radu Banciu a spus chiar în emisiunea sa, motivul pentru care a decis să plece.

”A fost o problema de drepturi de autor. Eu cerusem celor de acolo voie să fac o emisiune sportivă. Până la urmă am obținut acest drept, greu, aveam un contract de vedetă acolo. Ideea era pentru o emisiune săptămânală, care se derulase în weekend înainte de pandemie. După ce lucrurile s-au înrăutățit, de la jumătatea lui martie, pe 15 martie s-au întrerupt competițiile, 3 luni si jumătate nu am mai făcut emisiune, iar după acel interval m-au contactat cei de Look și mi-au propus să fac aceasta emisiune. Și pentru că se derula din studio, nu mai avea angrenajul de acolo, urma să devină cotidiană. Eu am acceptat, dar neprimind acceptul celor de la B1, pentru că ei nu-și doreau acest lucru, fiind acum vorba despre o emisiune zilnică. (...) Avand în vedere că mai aveam trei luni de contract dincolo și că oricum ar fi trebuit să fac o alegere definitivă la capătul acestor trei luni. Eu am hotărât să continui aici, așa cum și anunțasem de fapt, pe acest proiect care nu este doar unul sportiv, este deocamdată sportiv. Acestea sunt motivele”, a explicat Radu Banciu.

Citeste si: Cristina Şişcanu sare la gâtul Roxanei Nemeș! "Dacă aș polemiza cu tine, ți-aș fractura creierul!” - evz.ro

Citeste si: Radu Banciu, atac dur fără precedent la adresa Andreei Esca: „E o rușine monumentală. O vedetă TV nu se duce niciodată într-un club să danseze ca țoapă. Acolo se duc proastele"

Radu Banciu face acum o emisiune la LookPlus[Sursa foto: Captură YouTube]

Radu Banciu, despre plecarea de la B1TV: ”18 sezoane, te uzezi”

De altfel, realizatorul tv a mărturisit că se uzase în acceași emisiune de atâția ani. Pe de altă parte susține că și banii au fost un motiv întemeiat al plecării sale de la B1 TV.

Citeste si: Radu Banciu și-a ieșit din minți: „Ați MIERLIT-O! Vă OMORÂM noi, NENOROCIȚILOR”

”Am stat 9 ani și jumătate la B1. Am început în martie 2011 acolo emisiunea cu Radu Naum, am avut o colaborare cu conducerea de acolo care mi-a cântat în strună, trebuie să recunosc. 18 sezoane, te uzezi! La bază stă acest contract de drepturi de autor care nu este flexibil, nu-i oferă posibilitatea celui care îl are să lucreze și în altă parte. Pentru că tu ești plătit doar cât muncești, dacă te duci în vacanță, iei 0 lei, această protecție a salariatului nu există”, a mai spus Radu Banciu în emisiunea lui de la LookPlus despre motivele plecării de la B1TV.