Radu Bănică le-a dat replica celor care îi critică muzica! Fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr. nu se lasă afectat de părerile răutăcioșilor: „Dacă nu vă place, de ce să stăm să ne supărăm?”

Fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr. îi calcă pe urme tatălui său în ceea ce privește cariera artistică, însă a decis să nu cânte același gen muzical abordat de marele artist de-a lungul anilor.

Radu Bănică nu se lasă influențat de părerile oamenilor

Radu Bănică a mărturisit că a fost criticat pentru alegerea sa, însă le-a transmis un mesaj tranșant celor care nu contenesc să îi lase comentarii negative în mediul online.

Fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr. și-a început de curând cariera în industria muzicală și deja se bucură de succes. Însă, la fel ca în cazul oricărui artist, există și cârcotași care îi lasă comentarii negative la postările din mediul online, ba chiar unii dintre ei îl judecă pentru faptul că nu a urmat calea tatălui său și nu a abordat același gen muzical. Totuși, Radu Bănică nu apleacă urechea la vorbele răutăcioșilor și le-a transmis un mesaj tranșant celor care îl compară neîncetat cu tatăl său.

„Sunt opinii împărțite. Mulți au foarte multe așteptări, mai ales din publicul tatălui meu, dar avem două genuri muzicale diferite. Nu mă aștept să le placă tuturor! Mie îmi place, am alt public. Nu fac diferențe, dar dacă nu vă place, de ce să stăm să ne supărăm, să comentăm? Asta este! Poate o să iasă o melodie și pe placul dumneavoastră. Am avut multe mesaje, dar îmi văd de drumul meu și nu mă abat. Au senzația că, spre exemplu, m-am născut din start cu 30 de ani de experiență, 20 de ani de Sala Palatului. Direct, le-am luat la naștere, am avut hard disk-ul și m-am născut cu ele! Premii muzicale din start, ce mai trebuie muncă?”, a declarat Radu Bănică pentru Ego.ro.

Ștefan Bănică Jr. și fiul lui cel mare, Radu [Sursa foto: Instagram]

Ștefan Bănică nu se implică în cariera fiului său

Deși tatăl lui este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară, Radu Bănică a dezvăluit că bărbatul nu se implică în proiectele lui profesionale.

Tânărul a povestit recent că nu vrea să profite de numele tatălui său și vrea să își clădească singur cariera în industria muzicală, fără ca Ștefan Bănică să intervină în vreun fel pentru a-l ajuta să sară peste unele etape din acest proces.

„Nu se implică deloc pe partea profesională, el e să zicem suport moral, la fel și mama, dar pe partea profesională nu se implică nimeni. Dacă prind acel eveniment, l-am prins pentru că l-am prins eu, dacă nu-l prind, nu l-am prins pentru că nu l-am prins. Nu o să vină să zică: îl băgăm pe fi-miu sau ceva! Nu a făcut niciodată chestia asta și sincer nici nu-mi doresc”, a mărturisit Radu Bănică pentru Playtech.ro.