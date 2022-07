In articol:

Cine a fost Radu Beligan. Actorul ți-a dedicat toată viața teatrului românesc și a rolurilor care l-au făcut celebru. A iubit atât de mult teatrul încât și-a dedicat aproape ultima clipă lui.

Radu Beligan a părăsit scena vieții pe 20 iulie 2016

Iată care a fost ultima piesă în care a jucat.

Radu Beligan a fost un adevărat maestru al teatrului românesc și unul dintre cei mai apreciați artiști ai scenei teatrale naționale. A fost director al Teatrului de Comedie între anii 1961 și 1969, dar și al Teatrului Național din București în următorii 21 de ani.

Actorul s-a născut în 1918 la Filipești și a studiat Dreptul și Filosofia în anii 1937 și 1938. Pasiunea pentru teatru s-a cunoscut încă de atunci, când își plătea taxele la Conservator și Academia Regală de Muzică și Artă Dramatică cu banii din burse.

Prima piesă în care a jucat a fost ”Crimă și pedeapsă”. Până la finalul anilor 30, Radu Beligan obține multiple roluri de excepție, care îl aduc în atenția publicului.

Radu Beligan a jucat în ultima piesă a carierei sale cu câteva luni în urma morții sale [Sursa foto: Facebook]

În 1945 vizitează prima dată Teatrul Național București, iar de atunci astrele îi strălucesc calea teatrală.

”Eu am trăit pentru meseria mea și asta mi-a afectat de multe ori viața personală. Copiii mei ar putea să îmi reproșeze că, de multe ori, n-am fost alături de ei pentru că eram prea mult absorbit de munca aceasta. Am pus întotdeauna teatrul pe primul plan. Nu am fost cel mai bun soț și nici cel mai bun tată din lume. Totuși, cred că moștenirea spirituală pe care le-o las lor, și publicului, mă spală de aceste păcate”, a declarat Radu Beligan.



De-a lungul carierei sale, Radu Beligan a jucat în 80 de roluri de teatru și 30 de film. A bucurat scenele teatrelor din România mai bine de 75 de ani, sărbătorind prin marea sa dragoste, teatrul, a 97-a aniversare. Datorită succesului și talentului sale remarcabile, Radu Beligan a primit titlul de cel mai longeviv actor din partea Cărții Recordurilor Guinness.

Radu Beligan a murit la 97 de ani, în urma unui stop cardio-respirator. Cu un an înaintea decesului, actorul a mai fost o dată internat în spital, atunci fiind momentul în care și-a anulat toate spectacolele pe care le-ar mai fi avut.

"Nemuritorul" a fost ultima piesa în care a jucat regretatul actor

În martie 2016, Radu Beligan juca ultima piesă din viața sa. "Nemuritorul" a fost ultima piesă în care actorul a avut un rol, urmând ca după aceasta să i se anuleze spectacolele, din cauza problemelor de sănătate pe care le avea.

Premiera piesei a fost un adevărat succes, iar spectatorii abia așteptau următoarea apariție a lui Radu Beligan pe scena teatrului românesc, însă acest lucru n-a mai fost posibil. O lună mai târziu, echipa actorului a declarat că acesta începuse să aibă mai multe probleme de sănătate, printre care și la nivel vocal.



”Momentan, maestrul se simte bine şi răspunde tratamentelor pe care le urmează. Face şi kinetoterapie, care îl ajută foarte mult. Sperăm ca din toamnă să revină pe scenă, pentru că acum stagiunea este pe final. Dânsul are o vârstă şi totul este relativ, nu putem spune exact ce se va întâmpla peste câteva luni. Cert este că, pentru vârsta domniei sale, este foarte activ”, povesteau apropiații lui Radu Beligan.

Din nefericire, Radu Beligan a murit câteva luni mai târziu, în ciuda bunei dispoziții pe care o avea în piese. Actorul în vârstă de 97 de ani a reușit să transmită aceleași emoții, deși privirea îi era îmbătrânită în ultima piesă a vieții sale.

