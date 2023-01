Radu de la Casa Iubirii, în doliu! Anunțul dureros făcut în direct: „Trebuia să vină weekendul ăsta, dar s-a întâmplat o chestie, a murit”

In articol:

Radu a devenit cunoscut odată cu apariția lui în emisiunea Casa Iubirii, el fiind și unul dintre finaliștii sezonului 1, care s-a înscris și în sezonul 2. Pe tot parcursul emisiunii acesta a reușit să strângă de partea sa foarte mulți oameni care îl simpatizează și care îl urmăresc pe rețelele de socializare.

Recent, Radu le-a spus urmăritorilor că trece prin momente destul de grele și că se află în doliu.

Momente grele pentru Radu de la Casa Iubirii

Radu este foarte activ pe rețelele de socializare, acolo unde ține legătura cu urmăritorii săi și le povestește tot ce se întâmplă în viața lui. Din păcate, de această data, concurentul de la Casa Iubirii a venit în fața fanilor cu un anunț trist.

În timpul unui live, oamenii care l-au susținut pe acesta în timpul emisiunii l-au întrebat dacă l-au vizitat părinții la București. Răspunsul vedetei nu a fost cel la care fanii s-ar fi așteptat, deoarece acesta a mărturisit că mama lui trebuia să vină la el, dar din păcate acest lucru nu a mai fost posibil, fiindcă fratele femeii a încetat din viață.

„Trebuia să vină weekendul ăsta (n.r - mama lui trebuia să vină la București), dar s-a întâmplat o chestie, a murit fratele ei, adică unchiul meu. Mi-a murit un unchi de la Constanța și a trebuit să se ducă la înmormântare”, a anunțat Radu.

A avut sau nu Radu sentimente pentru Kinga?

Pe tot parcursul emisiunii Casa Iubirii, oamenii din fața televizoarelor au tot sperat că Radu și Kinga să formeze un cuplu, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Fosta concurentă a afirmat că Radu nu ar fi avut de fapt sentimente pentru ea și că s-a prefăcut tot timpul, lucru pe care bărbatul a ținut să îl clarifice. Acesta a mărturisit că lucrurile nu sunt cu adevărat așa și că a avut sentimente și că a simțit o anumită afecțiune pentru frumoasa blondină.

„ Kinga a afirmat că nu am simțit nimic pentru ea. Vreau doar să îi spun că ceva în sufletul meu a fost. Am simțit ceva pentru ea, recunosc că poate nu am fost îndrăgostit, dar am simțit afecțiune față de ea, mereu a fost ceva special pentru această fată”, a mărturisit acesta în cadrul emisiunii Culisele Iubirii.