Radu de la Casa Iubirii nu mai ține secret și spune ce sentimente are pentru Kinga: "Am simțit ceva special" | EXCLUSIV

Radu, finalist Casa iubirii sezonul 1, face primele declarații după terminarea competiției. Invitat în emisiunea “Culisele iubirii”, prezentată de Bianca Comănici, acesta a vorbit despre ce s-a întâmplat în marea finală, despre foștii lui colegi, dar și despre ce fel de fată își dorește.

Radu, adevărul despre sentimentele pentru Kinga

Radu a mărturisit care este relația lui cu Kinga și ce simte pentru ea. În plus, acesta a declarat că votul spre fete a fost strategic, iar cel spre băieți din suflet.

Radu și Kinga sunt două nume care au fost mereu pe buzele telespectatorilor. Cu toții au crezut că vor fi un cuplu, însă a fost să nu fie. Radu a spus lucrurilor pe nume și, după ce a fost acuzat că s-a prefăcut în ceea ce o privește pe blondină, a recunoscut tot ce simte pentru ea.

"Kinga a afirmat că nu am simțit nimic pentru ea. Vreau doar să îi spun că ceva în sufletul meu a fost. Am simțit ceva pentru ea, recunosc că poate nu am fost îndrăgostit, dar am simțit afecțiune față de ea, mereu a fost ceva special pentru această fată. A fost un fel de atracție și ori de câte ori o vedeam plângând, că suferă, chiar dacă mă certam cu ea, simțeam nevoia să fiu lângă ea. Voiam să mă duc să o protejez, să o iau în brațe. Niciodată nu am lăsat-o deoparte.(...) Am simțit de multe ori să o sărut. Nu am avut curajul pentru că am simțit că nici din partea ei nu a venit lucrul ăsta. Nu vreau să fac ceva forțat. Dacă nu a venit de la ea, am zis să o aștept, să o las să se calmeze. Am simțit să las lucrurile să se rezolve de la sine.", a declarat Radu.

Radu se aștepta ca Sorin să fie câștigător

Deși au fost într-o competiție crâncenă, Radu a declarat că se aștepta ca Sorin să câștige și că merita locul 1. Mai mult, finalistul a adăugat că și-ar fi dorit o iubită ca Nicoleta, despre care a avut numai cuvinte de laudă.

"M-am așteptat ca Sorin să câștige, deoarece a fost un concurent votat. Sorin mereu a spus lucrurilor pe nume și în afară de asta a arătat și iubirea. A avut, clar, mai mult noroc decât mine, deoarece a avut-o pe Nicoleta care este o fată extraordinară și clar a fost nevoie doar de chimia dintre ei doi. Nicoleta este o fată finuță, rafinată. Și-a găsit o fată cu care ar putea să formeze o chimie. Au intrat la inimile oamenilor împreună.", a mărturisit Radu, la Culisele Iubirii.

