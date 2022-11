Radu Dragne a pregătit momentul când o va cere în căsătorie pe Adelina! Nimeni nu a crezut în relația lor, iar acum trec la pasul cel mare: ”O să colaborez cu Alina, să facem ceva frumos” | EXCLUSIV

In articol:

Radu Dragne a vorbit, în premieră, despre dorința de a o cere în căsătorie pe Adelina, tânăra pe care o iubește de mai bine de un an.

Când o va cere Radu în căsătorie pe Adelina?

Prezent în emisiunea ”Online Story by Cornelia Ionescu”, alături de iubita lui și de Alina, cea mai bună prietenă a Adelinei, încă de la Puterea dragostei, Radu a povestit că, în momentul în care se va decide să îi ofere inelul de logodnă Adelinei, lucru care se va întâmpla curând, se va așeza în genunchi și îi va spune cât de mult înseamnă ea pentru el. Alina, venită special din Italia, pentru a o revedea pe Adelina, l-a completat pe Radu și i-a oferit sprijinul pentru logodnă.

Radu a fost prins la mijloc și a trebuit să spună lucrurilor pe nume. Alina, prietena cea mai bună a Adelinei, a fost prezentă în platoul WOWbiz alături de faimosul cuplu și l-a presat pe Radu să dezvăluie când se va așeza în genunchi în fața iubitei lui. Tânărul nu a avut de ales și a mărturisit care e planul lui pentru cererea în căsătorie.

"Alina: Da, îi văd căsătoriți! Radu, ce aștepți?

Radu: Aștept să plouă cu bani. Glumesc. Aștept momentul potrivit. Deja avem un an și o lună, nu e mult, dar nici puțin. Am avut ocazia să ne cunoaștem pentru că locuim împreună și când locuiești împreună și te vezi zi de zi, cunoști deja persoana într-un an. Îi știu și defectele și calitățile. Caut un moment potrivit, să fie exact cum trebuie. Eu deja îl am în cap demult proiectat. O să stau în genunchi, cu inelul în mână. Mai multe detalii nu pot să dau, că se așteaptă. Stric surpriza. Poate o să colaborez cu Alina, să facem ceva frumos, să vadă și oamenii care ne apreciază pe noi și încă ne urmăresc.", a fost discuția din platou.

Mulți au încercat să îi despartă pe Radu și Adelina

Cât timp erau în competiție, nimeni nu le dădea vreo șansă celor doi. Radu și Adelina le-au demonstrat contrariul. Se iubesc și ignoră cât pot de mult cometariile răutăcioase.

"Dacă ne-am fi luat după oameni, nu am fi rezistat nici măcar o săptămână în casă. Acum vorbim de mediul online. Primea Adelina fel și fel de mesaje, cum că vezi că Radu face nu știu ce cu o fată pe live. Unii au vrut doar să se bage, pentru că au crezut că ne fac nouă rău. Poate nu ne-au simpatizat de la început sau au încercat să găsească un moment bun să ne separe. Răutăți.", a mai spus Radu.

Ce relație mai este între Alina și Alex Bazat?

Alina este fosta iubită a lui Alex Bazat, înainte ca Adriana să intre în viața lui. Aceasta a povestit despre relația actuală pe care o are cu tânărul, dar și utlimele conversații pe care le-au purtat.

"S-a autoinvitat în Italia. Am mai vorbit. După emisiune noi ne-am deblocat, ne urmărim, mai răspunde la story-uri. Am vorbit, dar nu aș avea de ce să îi port ură. M-a întrebat când vin la București, chestii dinastea. Mi-a zis că ar putea veni în Italia după mine. Dacă ar veni, nu aș zice nimic, e binevenit. Nu îl iau la mine. Dacă vrea să vină poate îi fac ghid turistic, dar nu mai mult. Eu nu am nicio problemă cu el, dar a avut unele momente în care...Ne-am certat tare că mi-a scăpat la telefon un cuvânt în italiană. Nu îmi plac persoanele de genul. De ce nu?", a mărturisit Alina, la Online story.

