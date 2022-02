In articol:

Radu Enache, copilul minune de la Românii au Talent, sezonul 12. Concurentul susține că are un IQ de 150 și deține multiple talente.

Radu Enache, copilul minune de la Românii au Talent, sezonul 12

Radu Mihai Enache are 10 ani și vine din București. Concurentul de la Românii au Talent, sezonul 12, are multiple talente, dar și un IQ de 150, după spusele sale.

Radu Enache, copilul minune de la Românii au Talent, sezonul 12 [Sursa foto: Captură TV]

”Eu am venit aici ca să mă cunoască lumea, nu de altceva. Unii mă numesc copil minune, cu toate că sunt clasa a IV-a, fac matematica și informatica de clasa a V-a. Mi-am făcut și un test de IQ, iar rezultatul a fost de 150. Un om normal are 100 și devii supradotat de la 120. Nu e mult, vreau să devin mai deștept ca Einstein. El a avut 180, înseamnă că mai am nevoie de 31 de ”grăunțe de IQ”. Cred că o să le fac, dacă o să continui să lucrez, normal. Sunt foarte pasionat de această treabă”, a spus concurentul.

Radu Mihai Enache s-a prezentat la Românii au Talent 2022 cu un număr absolut special.

Concurentul a rezolvat mai multe cuburi Rubik, în timp ce a cântat.

”Vreau să fiu artist, veterinar, arhitect, profesor de muzică și actor. Până acum am mai făcut dublări de voci, îmi mai place teatrul, îmi plac limbile străine, îmi place canto. Cânt la pian, cu chitara și cu vocea, fac teatru de la 4 ani. Studiez germana, engleza și singur învăț chineza”, a mai spus Radu.

Ștefan Brînză, cel mai tânăr concurent de la Românii au Talent, sezonul 12. Andra i-a pregătit o surpiză micuțului povestitor

Radu Enache, patru de DA, la Românii au Talent 2022

Radu Enache a primit patru de DA la Românii au Talent 2022, dar și o mulțime de aprecieri din partea celor patru jurați: Andra, Andi Moisescu, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete.

”Ești de pe altă planetă, în sensul bun. Trebuie să existe o explicație cum poți să ai atâtea talente, să faci atâtea lucruri, să fii atât de deștept. Am o singură rugăminte la tine, indiferent de ce o să faci în viața asta, să nu te apuci de stand-up comedy.

Trebuie să îți spun cu durere în suflet că țara asta a noastră trece prin niște vremuri în care pare că este un cub Rubik amestecat tare. Ari fi extraordinar dacă un om ca tine s-ar apuca să rezolve cubul ăsta pentru că aș avea încredere că ar face toate fețele așa cum ar trebui să fie. Te felicit pentru că exiști!”, a spus Bobonete.

”Radu, ești o bucurie pentru părinții tăi și în același timp ce răspundere e pe umerii lor. Ești tare!”, a exclamat și Dragoș Bucur.