Radu, fiul lui Ștefan Bănică Jr, concurent la ”Te cunosc de undeva” 2021! Prima apariție pe scenă a băiatului alături de tatăl său s-a lăsat cu lacrimi

Radu, fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr, este concurentul surpriză al show-ului ”Te cunosc de undeva” 2021.

In articol:

Pentru că deși actualul sezon nu s-a încheiat încă, cei din Antena au început deja filmările pentru sezonul 16, care va fi difuzat în 2021.

Radu și Ștefan Bănică Jr au fost împreună la Chefi la cuțite

Printre noii concurenți de la ”Te cunosc de undeva” se află și Radu Ștefan Bănică, fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr. Nu este prima dată când Radu apare la o emisiune tv. Recent, el a fost alături de Ștefan Bănică, și la Chefi la cuțite, iar cel care a gătit a fost chiar băiatul de 18 ani.

Citeste si: Lavinia Pîrva, dezvăluiri despre relaţia cu Ştefan Bănică, după zvonurile privind divorţul ”Nu ştiu ce ar fi fost cu noi”

Radu Ștefan Bănică îi calcă pe urme tatălui său, băiatul pregătindu-se să devină actor, el fiind student la Teatru. De altfel, Radu a urcat pe scenă încă de mic, el a făcut parte dintr-o trupă de teatru, a fost premiat și a jucat în numeoase spectacole.

Citeste si: Zile libere de Crăciun și Revelion. Mai muncești abia în 2021. Vezi lista completă - evz.ro

Citeste si: Momente triste pentru Florin Pastramă! Mama sa a făcut infarct chiar de ziua ei! - bzi.ro

Radu Stefan Banica vrea sa fie actor[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Ștefan Bănică Jr. și fiul lui, apariție de senzație la un show culinar! "“Am făcut genunchi de șarpe..."

Citeste si: Ștefan Bănică Jr. și fiul lui, apariție de senzație la un show culinar! "“Am făcut genunchi de șarpe..."

Radu, fiul lui Ștefan Bănică Jr este actor și cântăreț

Chiar dacă pe lângă actorie, Radu este și un cântăreț talentat, până anul trecut nu a fost pe scenă cu tatăl său. Însă, la concertul de Crăciun din 2019, Ștefan Bănică Jr a decis să-și ia și fiul cel mare pe scenă. A fost un moment emoționant, tatăl şi fiul au interpretat piesa ”Doar odată-i Crăciunul“: cei doi au cântat la pian şi au purtat costume roșii. La finalul duetului, o imagine cu regretatul Ştefan Bănică a fost proiectată pe un ecran în spatele scenei, pentru a întregi tabloul de familie, iar mulți din sală au lăcrimat la imaginea cu cei trei Bănică. Asta și pentru că Ștefan Bănică Jr a regretat mereu că nu a cântat niciodată pe aceeași scenă cu tatăl său, regretatul Ștefan Bănică.

Stefan Banica Jr, alaturi de fiul sau pe scena la concertul de Craciun 2019[Sursa foto: Instagram]

Radu este primul copil al lui Ștefan Bănică Jr. Este fiul pe care artistul îl are cu o frumoasă brunetă, Camelia Constantinescu.Cei doi nu au fost însă căsătoriți și s-au despărțit în 2005. Bănică mai are o fiică, Violeta, cu Andreea Marin și un băiețel, Alexandru, de doar un an și jumătate, cu actuala soție, cântăreața Lavinia Pîrva.