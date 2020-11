Radu Ille, declarații șocante după ce s-a vindecat de virusul COVID-19! Cu ce simptome s-a confruntat cântărețul: "Nu a fost deloc ușor..."

Radu Ille [Sursa foto: Facebook]

Cunoscutul interpret de muzică de petrecere a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, însă până la momentul actual nu a dat nicio informație despre starea sa de sănătate. Se pare că Radu Ille a fost infectat cu virusul provenit din China în urmă cu o lună de zile, s-a autoizolat și s-a tratat singur.

Radu Ille, infectat cu noul coronavirus

Cântărețul a făcut primele declarații despre experiența sa cu virusul COVID-19. Primele simptompe pe care le-a avut Radu Ille au fost durerile de cap și temperatura, iar cu timpul situația s-a complicat și mai tare.

”Nu am putut povesti nimănui, dar s-a împlinit o lună de când am avut marea încercare. Totul a început cu dureri de cap și temperatură ridicată. Mai întâi 38,1, apoi 38,4. Am decis să mă testez singur, ca să zic așa, de COVID-19. M-ai țineți minte cutiile acelea mici cu alifie chinezească puternic mirositoare? Ei bine, mi-a adus un prieten din China așa ceva, într-o sticlă mare. Am mirosit sticla. O dată, de două ori, de trei ori. Nimic. Am tras pe nas cât am putut. Tot nimic! Am luat o cantitate de alifie si mi-am introdus-o pe nara dreapta. Atunci am știut că nu poate fi vorba decât de COVID. Mi-am sunat soția, care bunul Dumnezeu a făcut să fie plecată cu copiii, câteva zile și i-am zis cu ce problemă mă confrunt”, a povestit pentru impact.ro Radu Ille.

După ce și-a anunțat soția despre cele întâmplate, Radu Ille a făcut tot posibilul să se pună pe picioare singur, deși starea lui de sănătate nu era una deloc bună.

”Nu a fost deloc ușor. Nu ai chef de nimic, nu-ți simți capul, dar cred că marele meu noroc a fost că nu am avut nevoie de ajutorul ventilatoarelor mecanice. Cel mai greu a fost însă să stau departe de copiii mei” , a mai declarat artistul.