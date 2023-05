Radu și Adelina, primele declarații în calitate de soț și soție: "Credeam că nu spune DA" Cât mai au până devin părinți de fetiță? | EXCLUSIV

In articol:

Adelina și Radu Dragne s-au căsătorit! Alexandru Gâdiuță, viceprimarul Sectorului 6, București, a oficiat cununia dintre cei doi câștigători ai emisiunii Puterea dragostei sezonul 4, în prezența părinților, familiei și a prietenilor apropiați, printre ei Daniela Eremia și Georgiana Oprea, foste colege din show-ul amoros.

Însărcinată în luna a opta, Adelina a fost emoționată pe toată perioada ceremoniei.

Radu și Adelina sunt oficial soț și soție

Radu și Adelina au decis să își oficializeze relația la un alt nivel și anume în fața Stării Civile. Cei doi sunt oficial soț și soție, iar WOWbiz a fost martor la întregul eveniment. Cei doi ne-au povestit despre ce simt în noua postură și cât mai durează până când își vor ține copilul în brațe.

"Radu: Suntem puțin emoționați, am așteptat clipa asta demult, doar că așteptam momentul potrivit. Eu abia așteptam să mă însor. Credeam că nu spune DA, dar m-am liniștit. Nu am făcut asta niciodată, nu am trecut prin chestiile astea. Sunt niște etape în viață prin care trebuie să treci, să le îmbrățișezi cu drag, emoțiile nu te ajută cu nimic în momentele astea. Trebuie să fii relaxat ca de obicei. Probabil interviul următor o să fie cu bebelina noastră în brațe. Asta ne bucură, suntem nerăbdători, emoționați că nu știm ce ne așteaptă. Vom fi pregătiți cu timpul, pentru că nu te naști pregătit.

Adelina: Am decis să facem cununia de ziua mea de naștere, am împlinit 23 de ani, și sunt sigură că va rămâne o zi fericită pentru totdeauna. În maxim o lună o să apară și bebelușul.", au declarat cei doi, la WOWnews.

Cine au fost invitați la cununia lui Radu și Adelina

Deși la început cei doi au avut mici neînțelegeri, se pare că acum nimeni și nimic nu le mai poate sta în cale.

S-au căsătorit și așteaptă venirea pe lume a copilului lor. Adelina este însărcinată în 8 luni, iar în scurt timp va da naștere unei fetițe. Nașa micuței va fi Cristina Mihaela Dorobanțu , cea care a prezentat sezonul emisiunii în care s-a înfiripat cuplul Radu-Adelina. De asemenea, Cristina Mihaela Dorobanțu, cea care i-a ajutat pe cei doi să devină un cuplu, se numără printre invitații de onoare la cununia celor doi. Frumoasa prezentatoare a anunțat pe rețele de socializare că va fi prezentă la cununia Adelinei și a lui Radu și a vrut să le transmită acestora un mesaj.

„Diseară merg la cununie la Radu și Adelina, doi dintre foștii mei concurenți, cei pe care eu i-am unit. Sunt extrem de mândră că pot să iau parte la un asemenea eveniment”, a spus aceasta pe Instagram.

Prezenți la marele eveniment au fost două foste prietene din cadrul show-ului matrimonial la care au participat, familiile ambelor părți, prietenii acestora, oameni dragi și Cristina Dorobanțu.

