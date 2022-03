Radu și Amalia formează un cuplu: ”Ai reușit să-mi repari inima”. Prima reacție a Mădălinei, după ce fostul soț și-a oficializat relația

In articol:

Și-au căutat iubirea la TV, în ediții diferite ale show-ului matrimonial, iar acum destinul i-a adus împreună, când nici nu se așteptau să își întâlnească dragostea.

Vorbim despre Radu Bobelică și Amalia. El, fost concurent al sezonului doi, ea, concurentă în sezonul patru, își jură acum iubirea.

Radu și Amalia de la ”Mireasa” formează un cuplu

Deși credeau că și-au găsit sufletul pereche în emisiune, după ce fiecare a ieșit cu câte un partener, Radu alături de Mădălina, fiind și câștigătorii sezonului cu numărul doi, iată că situația amoroasă este alta acum.

Radu și Mădălina au divorțat, din motive știute doar de ei, după ce s-au cununat civil și religios, iar acum fostul concurent și-a găsit alinarea în brațele brunetei. La rândul ei, Amalia a avut în timpul emisiunii o relație cu John, au ieșit împreună din emisiune, dar la scurt timp și-au anunțat despărțirea.

Cum o dragoste pleacă și alta vine, Radu și Amalia s-au întâlnit după ce au căpătat statut de persoană singură, s-au îndrăgostit, iar astăzi au făcut marele anunț public.

Cei doi au surprins pe toată lumea după ce fiecare, pe pagina personală de Instagram, a publicat o fotografie de cuplu, alături de câte un mesaj de suflet.

”Nu știu unde duce drumul meu, dar merg mai bine când te țin de mână”,

a scris Amalia în dreptul fotografiei.

De cealaltă parte, Radu spune că Amalia este femeia care, după divorțul de Mădălina, i-a readus pofta de viață, i-a redat încrederea de care avea nevoie și i-a reparat inima.

”Grija și blândețea ta 🥰/ Mi-au redat încrederea 😘/ Ai reușit să-mi repari inima! ❤/ Cum să îți mulțumesc, iubire, ești superbă pentru mine”, a

scris Radu la imaginea postată cu Amalia.

Amalia și Radu [Sursa foto: Instagram]

Mădălina: ”Viața mea este distrusă”

Nu doar Radu este pregătit să iubească din nou. Mădălina, divorțată la 26 de ani, după ce fostul soț și-a oficializat relația, a avut o reacție publică. Bruneta este gata să se bucure, din nou, de ceea ce îi oferă viața.

”Nu e niciodată prea târziu să înveți cum să fii fericit din nou”, a scris Mădălina la InstaStory.

Mesajul său plin de speranță vine după ce a recunoscut în fața celor care au susținut-o pe parcursul emisiunii că este distrusă.

Bruneta a mărturisit că de foarte mult timp trebuia să pună capăt căsniciei pe care a avut-o cu Radu, dar din dorința de a avea o familie, a trecut unele lucruri cu vederea. Doar că sacrificiile și compromisurile s-au adunat, iar ceea ce aveau ei nu mai era ce trebuie.

Chiar și așa, fără să îi aducă vreun reproș fostului soț sau să facă public motivul separării, Mădălina a ținut să precizeze că îi dorește tot binele din lume lui Radu, părându-i rău de cele îmtâmplate.

”Așa cum a spus și Radu, căsnicia noastră a luat sfârșit, între noi lucrurile nu mai mergeau deloc și nu ne mai înțelegeam. Greșeala mea cea mai mare a fost că am pus de prea multe ori virgulă când trebuia să pun punct. Se întâmplau lucruri în căsnicia noastră care nu erau deloc în regulă și eu am trecut de foarte multe ori peste crezând că este doar o perioadă dificilă și că vom depăși aceste greutăți, încercând să mă mint că este normal să faci sacrificii, pentru că îmi doream o familie unită și fericită. De asta am făcut și cununia religioasă, unde a fost prezentă toată familia mea. Am preferat să mă retrag și să nu spun nimic până acum pentru că am respect față de Radu și față de ceea ce a fost între noi.

Nu îmi doresc să vorbesc urât despre el și să expun aici toate problemele noastre, nu o să fac asta niciodată. Nimeni și nimic nu mă poate ține cu forța într-o căsnicie, nu o să cedez la niciun șantaj emoționat, psihic și la nicio amenințare din partea nimănui. Acum viața mea este distrusă și nu sunt deloc bine, am nevoie doar de liniște și să mă axez doar pe familia mea, muncă și credință. Motivul despărțirii noastre este strict legat de noi doi, nu are legătură nimeni din exterior. Dragostea noastră a fost reală și ne-am căsătorit civil și religios din iubire, dar uneori iubirea nu este suficientă pentru a rămâne lângă un om. Eu îi doresc tot binele din lume și chiar îmi pare rău că s-a ajuns la punctul acesta”, a scris Mădălina pe contul său de Facebook.