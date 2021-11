Radu Ștefan Bănică Jr, o nouă carieră în paralel cu actoria! „Sfaturile tatălui meu sunt întotdeauna binevenite"

In articol:

Stefan Bănică Jr are cu ce se mândri, fiul lui îi seamănă, din ce în ce mai tare. Radu este student la facultatea de actorie, însă, are talent și în ceea ce privește muzica.

Recent, fiul aritistului și-a ales încă o meserie, care i-se potrivește extrem de bine, având în vedere calitățiile pe care le-a moștenit de la tatăl său.

Care este cea de-a doua meserie a lui Radu Ștefan Bănică Jr?

Printre multele calități pe care le-a moștenit de la tatăl său, Radu a moștenit și frumusețea acestuia. Acesta este copia fidelă a lui Ștefan Bănică, din tinerețe.

Radu este conștient de trăsăturile sale fizice și și-a decis, în afară de actorie, să cocheteze și cu modellingul.

Fiul lui Ștefan Bănică a distribuit pe rețele sale de socializare o poză, din cadrul unei ședințe foto. Imaginea a strâns peste 4000 de aprecieri, iar comentariile pozitive, nu au întârziat să apară.

Radu Ștefan Bănică Jr [Sursa foto: Facebook]

Radu Ștefan Bănică Jr visa să ajungă artist încă din copilărie

Radu Ștefan Bănică Jr s-a făcut cunoscut prin participarea sa la un show TV. Acesta a arătat țării întregi că are întra-devăr rădăcinilie tatălui lui, Ștefan Bănică Jr.

Radu a mărturist, într-un interviu mai vechi, că visul de-a deveni artist s-a născut în el încă din copilărie. Acesta a început să urmeze cursuri de actorie din clasa a IV-a, iar în paralel, lua cursuri de canto.

În ceea ce privește alegerea deciziilor, Radu mărturisește că, deși, sfaturile tatălui lui sunt foarte importante, el consideră că este mult mai important să se lovească singur de realitatea vieții, deoarece doar așa poate evolua.

„De la o vârstă destul de fragedă am știut că vreau să urmez o carieră artistică. Am început cursuri de actorie înca din clasa a VI-a și, ulterior, am început să mă concentrez și pe muzică (...) „Sfaturile tatălui meu sunt întotdeauna binevenite. Am obiceiul să mă pregătesc și să ma perfecționez singur, înainte să mă consult cu el”, a declarat Radu, într-un interviu mai vechi pentru Libertatea pentru femei.