Radu Vâlcan a dat totul din casă! Ce se întâmplă între el și Adela Popescu de când sunt părinții a 3 copii: „Orice efort, orice sacrificiu”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai sudate cupluri din showbiz-ul românesc, având deja o relație de ani buni. Cei doi au fost mereu sinceri când a venit vorba despre fanii lor și nu au ezitat niciodată să împărtășească cu aceștia aproape tot ceea ce se întâmplă în viața lor de familie, cât și în cea de cuplu.

Așa se face că, prezentatorul TV a vorbit de curând, pe îndelete, despre cum e relația dintre el și soția lui, mai ales de când sunt părinții a 3 copii. Așadar, întrebat dacă ”meseria de părinte” i-a făcut pe cei doi parteneri să se neglijeze sau chiar să simtă nevoia să apeleze la terapie pentru a depăși o anumită situație, bărbatul nu a ezitat să răspundă.

În același timp, Radu Vâlcan a mai făcut și o serie de dezvăluiri, fără rețineri, despre cum el și partenera lui de viață reușesc să mențină pasiunea din cuplu.

„Nu am apelat pentru că nu am trecut niciodată prin ceva de nedepăşit. Dar cred real că terapia ajută atunci când ai nevoie. Și mai cred că familia merită orice efort, orice sacrificiu.(...) De curând, am avut parte de două săptămâni la Vama Veche, filmând pentru un film de lungmetraj. A fost senzaţional. Copiii s-au simţit neaşteptat de bine fără noi, iar noi fără ei… Ce să mai spun? Altfel, ne găsim măcar un moment în zi când suntem doar noi doi şi ne spunem tot ce ni s-a întâmplat peste zi.” , a declarat Radu Vâlcan, pentru Viva.ro.

Radu Vâlcan, despre viața de părinte

Radu Vâlcan și Adela Popescu sunt părinții mândri a 3 copii și nu ezită niciodată să vorbească despre băieții lor, de fiecare dată când au ocazia.

Așa se face că, în cadrul aceluiași interviu, Radu Vâlcan a dezvăluit că la fel ca în viața oricărui părinte, și în cazul lui și al Adelei popescu apar zilnic provocări când vine vorba despre micuții lor, însă doar peste ani vor realiza dacă au făcut bine că au luat anumite decizii și au procedat într-un anume fel într-o situație.

„Aproape zilnic întâlnim provocări în creşterea lor şi suntem siguri că e genul de afirmaţie pe care o fac majoritatea părinţilor. Asta pentru că este un subiect care chiar ne preocupă. Doar anii o să ne demonstreze dacă am făcut bine sau nu, dacă am luat cele mai bune decizii în anumite momente.”, a mai spus Radu Vâlcan, pentru aceeași sursă.