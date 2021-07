Radu Vâlcan, confesiuni despre viața de tătic: “Am plâns când Adela a fost în travaliu.“ Prezentatorul tv își așteaptă emoționat cel de-al treilea copil

Radu Vâlcan, confesiuni despre viața de tătic [Sursa foto: Instagram] 17:57, iul 9, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Radu Vâlcan este, fără doar și poate, un bărbat norocos. Prezentatorul de televiziune este căsătorit cu actrița Adela Popescu, cu care are 2 copii, Alexandru și Andrei și încă un băiețel care urmează să se nască din clipă în clipă.

Recent, Radu Vâlcan a fost invitat într-un podcast, unde a vorbit despre viața de tătic și sentimentele care vin la pachet o data cu nașterea celui de-al treilea băiat al cuplului.

Citeste si: Radu Vâlcan, tată "căzut la datorie". Cum a fost surprins de Adela Popescu în toiul nopții?

Adela Popescu trebuie să nască din clipă în clipă, iar bagajul de maternitate este pregătit de mult timp. Vedeta vrea să nască tot natural, ca și în celelalte două dăți, deși durerile resimțite au fost extrem de mari.

Citeste si: Adevărul despre pepenii din România: ”Ne otrăvim copiii cu mâna noastră” – VIDEO- bzi.ro

Prezentatorul tv a povestit despre durerile pe care Adela Popescu le-a îndurat în timpul celor două nașteri anterioare și se teme pentru soția lui, ca de fiecare dată.

“ Când Adela era în travaliu am plâns. A fost în travaliu 12 ore la a prima sarcină. Am plâns pentru că o auzeam pe ea prin ce dureri trecea. De fapt, așa a fost la ambii copii, și din cauza unei probleme pe care o are la spate, practic, sarcinile îi apăsau pe nervul sciatic. Durerile erau cumplite, așa că am plâns de față cu toți. A urlat ore. Mai tăcea, iar urla. A trecut prin două nașteri naturale și vrea și a treia să fie la fel. La Andrei, travaliul a durat 5 ore, dar durerea a fost mai mare, pentru că efectiv a născut pe viu, fără ca epidurala să-și facă efectul. Acum suntem pe final de sarcină, deja are contracții foarte dureroase. Ne-am dorit al treilea copil, l-am planificat .” a spus Radu Vâlcan, în cadrul podcastului unde a fost invitat.

Citeste si: Radu Vâlcan și Adela Popescu, despre cea mai frumoasă zi din viața lor! Cum a cerut-o prezentatorul tv: „Am jucat atât de prost…”

Povestea de dragoste dintre Adela Popescu și Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au unit destinele în vara anului 2015. Cei doi s-au cunoscut pe platoul de filmare, iar de atunci sunt de nedespărțit.

“ Mi-am dat seama că am devenit matur odată cu nașterea primului copil, Alexandru. De fapt, m-am maturizat atunci când m-am căsătorit. Ne-am cunoscut când aveam eu 33 de ani, eram cam aiurit atunci. Am cerut-o în căsătorie după cinci ani de la prima întâlnire în același loc la Ruse, în Bulgaria. A fost prima persoană din viața mea de care m-am simțit legat .” a mai declarat prezentatorul tv, cu zâmbetul pe buze.