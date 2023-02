Radu Vâlcan, cu perfuzia la mână. Imaginea care i-a îngrijorat pe fani. Ce se întâmplă în aceste momente cu prezentatorul TV?

In articol:

Radu Vâcan este unul dintre cei mai cunoscuți și admirați prezentatori TV de la noi din țară. Vedeta se poate numi un bărbat împlinit atât din punct de vedere profesional, cât și personal.

Radu Vâlcan, cu perfuzie la mână

Soțul Adelei Popescu se mândrește cu o carieră de succes la care muncește din greu, dar și cu o familie minunată. Radu Vâlcan și Adela Popescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 12 ani și împreună ai 3 băieței minunați de care se bucură zi de zi.

Radu Vâlcan este un prezentator TV invidiat de mulți colegi de breaslă. Bărbatul se dedică profesiei și are o carieră de succes. Prezentatorul are un program încărcat din cauza filmărilor și găsește rar momente în care se poate ocupa de el și se poate relaxa. Astfel, munca poate fi epuizantă, astfel că din când în când are nevoie de o doză de energie.

Recent, prezentatorul TV a distribuit în mediul online o fotografie în care se afla cu perfuzia în mână.

Fanii au reacționat imediat, îngrijorându-se pentru starea de sănătate a vedetei.

Din fericire, nimic grav nu s-a întâmplat cu Radu Vâlcan. Actorul a dorit să își facă o perfuzie, întrucât se simțea epuizat și obosit din cauza filmărilor și a programului încărcat.

Citește și: „Vă vine sau nu să credeți, este adevărat!” Adela Popescu a mărturisit ce se întâmplă acum în viața ei! Voia de ceva timp să facă pasul ăsta

Citeste si: „Până la sfârșitul timpului”. Sorin și Nicoleta de la „Casa iubirii”, apariția care a surprins toți fanii: „Casă de piatră”- kanald.ro

Citeste si: HARTA seismică a României. Zonele în care se poate produce oricând un cutremur puternic- stirileprotv.ro

„ Bust de energie.”, a transmis Radu Vâlcan, pe rețelele de socializare.

Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu, sacrificii pentru a avea timp și pentru ea, într-o casă cu 4 bărbați

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează familia perfectă. Cei doi au împreună 4 băieți, iar asta le umple sufletul de fericire. Cu toate acestea, actrița face sacrificii mari pentru a avea timp și pentru ea, întrucât băieții merg la culcare doar în compania sa. Astfel, într-o seară, vedeta le-a spus că merge după pâine și l-a lăsat pe Radu Vâlcan să se ocupe de cei mici. Totuși, Adela Popescu a stat afară, în ger, pentru a nu face gălăgie.

Citește și: ”Radu, ești forță” Adela Popescu, impresionată de sacrificiul pe care-l face soțul pentru ea. Ce se întâmplă acum cu vedeta? ”Trăiesc o combinație de stări”

Citeste si: Lino Golden, lovit de un tramvai! Artistul a avut nevoie de îngrijiri medicale- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- EXCLUSIV: 160 de replici în urma cutremurului de 5,7 din Oltenia/ Seismolog: ”Replicile la un seism de 5-7 sunt normale pentru reechilibrarea zonei”- stirilekanald.ro

Citeste si: Lino Golden, implicat într-un grav accident in Capitală! Artistul a fost transportat la Spitalul Universitar- radioimpuls.ro

” Să vă spun ce fac afară la ora asta în fața casei. Sunt o fraieră! A venit ora de culcare și pentru că de regulă sunt cu mama la somn, ne-am dat noi seama că dacă eu sunt plecată, ei acceptă să se ducă la somn cu Radu și fără nicio problemă poate el să le citească și să îi adoarmă. Ideea este că în seara asta atât de mult îmi doream să stau liniștită pe canapea, să îi culce Radu, încât am inventat că plec după pâine. Și uitați-vă la mine cum deger în fața casei, în loc să stau naiba în casă, citeam o poveste în pat și stăteam la căldurică. Nu, eu stau și mor de frig aici, să vedem cât durează”, a spus Adela Popescu, pe pagina sa de Instagram.

Imediat după, Adela Popescu a mărturisit că a meritat săîndure frigul de afară, întrucât a fost o reușită. Cei mici au adormit fără probleme cu tatăl lor, iar actrița s-a putut bucura de relaxare pe canapea.

” Mi-a dat mesaj că pot intra. Mi-am pus niște prosecco cald. Frigiderul nu-l pot deschide că face zgomot și se prind tarzanii că m-am întors de la pâine. Vă zic, a meritat tot efortul”, a scris ulterior vedeta.

Radu Vâlcan și Adela Popescu [Sursa foto: Instagram]