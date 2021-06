Radu Vâlcan, fotografie emoționantă cu burtica de graviduță a Adelei Popescu! Ce moment inedit a surprins

Adela Popescu și Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram] 19:27, iun 10, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai iubite și urmărite cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi au ce să se mândrească, căci familia lor este una dintre cele mai frumoase din România și sunt un exemplu demn de urmat pentru toată lumea.

Radu Vâlcan a postat o imagine absolut emoționantă cu burtica soției sale

Au împreună doi copii, iar copilul cu numărul trei este pe drum!

Adela Popescu se află în ultimul trimestru de sarcină, iar burtica ei este de-a dreptul adorabilă. Pentru că este nerăbdător să mai aibă încă un partener de joacă, unul dintre băieții celor doi nu s-a mai putut abține și i-a sărutat burtica prezentatoarei TV. Întreg momentul a fost fotografiat de Radu Vâlcan, iar mai apoi imaginea a ajuns pe contul său personal de Instagram. Fotografia a strâns peste 12 mii de aprecieri și aproape o sută de comentarii.

Fotografia postată de Radu Vâlcan [Sursa foto: Instagram]

„Ma scuzati ca va deranjez, dar am surprins momentul asta...”, scris Radu Vâlcan la descrierea cu fotografia emoționantă.

Adela Popescu și Radu Vâlcan[Sursa foto: Instagram]

Adela Popescu, pe ultima sută de metri cu sarcina

Prezentatoarea TV este programată să-l aducă pe lume pe cel de-al treilea băiețel al ei în mai puțin de o săptămână. Și la primele sarcini, Adela Popescu a ales să nască natural și chiar și de data aceasta speră ca totul să fie în regulă pentru o naștere naturală.

„Sper să nasc natural și a treia oară. Pe 13-16 iulie este termenul. Am descoperit beneficiile nașterii naturale. Sper să fie ok. La Alexandru am avut travaliu de 10 ore, la Andrei am născut pe viu, nu au mai avut timp să-mi facă epidurala, am stat 5 ore în travaliu atunci.

Practic, durerile sunt același și la nașterea naturală și la cezariană. La nașterea naturală e travaliu dureros, la cezariană te doare după operație”, a dezvăluit prezentatoarea TV, în urmă cu ceva vreme.