Radu Vâlcan și Adela Popescu au împlinit șase ani de căsnicie. Cum a arătat nunta celor doi

În urmă cu șase ani, Adela Popescu și Radu Vâlcan au decis să își unească destinele pentru totdeauna. Acum, cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și au împreună trei băieț- Alexandru, Andrei si Adrian.

Vedeta a avut un moment de sinceritate pe pagina personală de Instagram, unde le-a povestit fanilor cum este Radu Vâlcan în căsnicia cu ea.

Adela Popescu a început să enumere câteva dintre caracteristicile soțului ei, pe care, poate, multe femei le-ar considera defecte.

De exemplu, Radu nu este un bărbat romantic, acesta chiar nici nu-și amintește ziua nunții sale.

„Nu e deloc un barbat romantic. In sensul clasic.

Sau, poate e, dar nu ii plac cliseele. Sau, poate e timid si fuge de momente ce nasc sentimente foarte intense, ca nu prea stie ce sa faca cu ele.

Nu isi aminteste ziua nuntii.

Cadoul de ziua mea mi-l da cu o saptamana inainte, fara vreun ambalaj special sau felicitare.

Sunt sanse sa uite si de flori.

Nu ma "scalda" in complimente.

Nu imi spune zilnic "te iubesc".

Nu imi spune "femeia mea".

Nu m-a asteptat niciodata cu lumanari si cada plina cu petale de trandafiri.

Nu ma mangaie in somn. :)”, a început Adela Popescu relatarea pe Instagram.

Adela Popescu a născut cel de-al treilea băiețel

Adela Popescu și Radu Vâlcan sunt în culmea fericirii după ce au devenit părinți pentru a treia oară! Mămica a postat imediat o fotografie cu băiețelul ei, la care a adăugat și o descriere extrem de emoționantă.

”Uraaaaa! 🎉🎉🎉🎉

S-a infaptuit!

Baietelul nostru a venit pe lume sa ne arate ca el face mai mult ca zece fetite.:)))

Si face! Ca e minunat, a luat nota 10, are 3620 si s-a nascut dupa o agonie de aproape patru ore.

Eu nu ma mai satur sa il pup, sa il miros si sa ii povestesc despre nazdravanii de fratiori ce il asteapta acasa. Tati a avut si el voie sa ne viziteze 20 de minute cat sa ne bucuram impreuna, ca si de data asta, la nasterea lui, la fel ca a fratiorilor, ploua. ❤️

Ps: Anca Sultan, ne-a iesit si de data asta. Multumesc!

Ps.2: Pentru ca este un subiect de interes, la maternitatea la care am nascut eu, tatii au voie la vizita 20 min, in intervalul 16:00-18:00 doar pe baza unui test pcr negativ sau a dovezii vaccinarii anti covid”, a scris și Adela Popescu, imediat după ce a devenit mămică de băiat pentru a treia oară.