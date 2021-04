Raed Arafat a oferit explicații după tragedia de la Spitalul Victor Babeș. Ce s-a întâmplat cu TIR-ul respectiv

In articol:

Raed Arafat a vorbit, luni seara, despre tragedia de la Spitalul Victor Babeș, acolo unde trei pacienți infectați cu COVID-19 s-au stins din viață după ce au rămas fără oxigen într-o unitate mobilă de Terapie Intensivă.

Citeste si: Ministerul Sănătății și Departamentul pentru Situații de Urgență ar fi ținut ascunsă tragedia de la Victor Babeș preț de câteva ore

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a ținut să le transmită condoleanţe familiilor pacienţilor. De altfel, Arafat a dat explicații despre cum s-a întâmplat nenorocirea de la Victor Babeș.

„Transmit condoleanţe familiilor victimelor acestor pacienţi. Ce s-a întâmplat şi vreau să subliniez că pot fi modificate date din anchetă, pot comunica cu rezervă că situaţia e sub anchetă. Tirul de Terapie intensivă sunt fabricate să funcţioneze în două modalităţi: o modalitate este total independentă pe butelii de oxigen şi generator electric propriu – asta este când vor funcţiona doar pentru câteva ore.

O altă modalitate când e prevăzut să funcţioneze mai mult e când se conectează la sursa de oxigen permanentă a spitalului care poate fi un stocator de oxigen şi asta este cazul TIR-ului de la Babeş care intră în camera tehnică, se conectează la TIR şi de acolo intră oxigenul pentru aparate.

Acolo există reductoare care controlează presiunea maximă care intră în TIR. Aceste reductoare există şi la ieşire din stocator şi la intrare în TIR. Presiunea nu trebuie lăsată să urce la mai mult de 5,8. Astăzi presiunea a crescut peste 6 Bari. Cum, de ce, ce robinet s-a deschis mai mult? Asta face obiectul unei anchete.

Citeste si: Carmen Harra: două lucruri mari în care să investești în 2021- bzi.ro

Ventilatoarele care sunt de fabricaţie americană, nu vorbim de ventilatoare de calitate slabă, când se depăşeşte presiunea de 6 bari intră în sistemul de autoprotecţie. Altfel, presiunea distruge tot mecanismul ventilatorului. Asta se pare că s-a întâmplat astăzi cu toate ventilatoarele din TIR care s-au oprit împreună şi au creat situaţia de urgenţă din interiorul ATI mobile. Colegii de acolo au lucrat ca să remedieze situaţia”, a declarat Raed Afarat.

Ce s-a întâmplat cu TIR-ul

„ Nu este un tir care este pus în funcţiune prima dată. Acum a funcţionat sâmbătă, duminică, astăzi după amiază fără probleme.

Această creştere bruscă a presiunii trebuie să vedem cum s-a produs. Dacă este o greşeală umană, dacă este o chestiune tehnică despre care nu ştim de ea acum”, a mai spus Arafat.

Citeste si: Ultima oră! Florin Cîțu, primele declarații după tragedia de la Spitalul Victor Babeș

„ Era un reprezentant al firmei care întreţine ventilatoarele în curtea spitalului când s-a întâmplat această situaţie, din informaţiile pe care le avem, dar nu a dorit să intre în TIR şi s-a ajuns acolo, având în vedere că în TIR sunt pacienţi COVID. A preferat să rămână afară şi să dea anumite indicaţii colegilor din interiorul tirului.

Instalaţia până la TIR se face de către firme autorizate şi această instalaţie este făcută de o firmă autorizată contractată de spital, de serviciul de sănătate al Primăriei. Nu este nimic care a fost făcut improvizat. Este autorizat, este făcut totul corect”, a explicat şeful DSU.

Când a aflat Arafat despre tragedia de la Victor Babeș

„Personal am aflat după orele 17. S-a ţinut legătura şi de către mine şi de către domnul doctor Călin Alexandru cu managerul spitalului. Colegii de la SMURD au trimis echipe de sprijin. Am intrat în legătură şi cu domnul ministru al Sănătăţii, domnule Voiculescu. Iniţial am aflat în jurul orei 17:20 că e o problemă. Ulterior, am aflat că există pacienţi în stop şi mai târziu că există pacienţi în stop cardiac”.

„Reprezentantul firmei a venit să înlocuiască un aparat din alt motiv, dar s-a întâmplat să fie în curte”, a susține Arafat.

Ora la care a fost anunţat Vlad Voiculescu despre tragedia de la Victor Babeş

„ Pot să vă spun că dânsul m-a sunat prima dată. N-am sunat în alte părţi. Dânsul m-a sunat după ora 18. M-a întrebat şi i-am explicat situaţia care este. Era anunţat şi noi l-am informat exact până la ce nivel am ajuns”, a mai spus Arafat.