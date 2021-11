Raed Arafat, avertisment pentru români: „Cu cât rata de vaccinare este mai mică, impactul valului 5 ar putea fi unul major”

In articol:

Valul patru al pandemiei de coronavirus a avut efecte devastatoare în România și continuă să aibă și acum, când numărul infectărilor este în scădere. Șeful DSU spune că la terapie intensivă situația situația se va îmbunătăți destul de greu. La momentul scrierii acestei știri aproape toate paturile la ATI sunt ocupate de bolnavi COVID care se luptă pentru fiecare gură de aer.

Doar 6 locuri sunt disponibile la nivel național și două în Capitală, însă se ocupă cu repeziciune.

„În ţară avem 6 paturi libere la ATI şi in Bucuresti două. 249 de copii sunt internaţi în secţiile COVID. Este o tendita clară de descrestere a cazurilor pozitivate în ultima săptămână. La sectiile de terapie intensiva descresterea nu este atat de evidenta. ATI in continuare va avea impactul mai prelungit si o perioada de latenta de 2-3 saptamani pana vom vedea si acolo o descrestere semnificativa. La nivelul deceselor vedem in continuare un numar semnificativ, desi in scadere, dar cu cat avem mai multi pacienti la ATI si decesele vor fi semnificative. În acest moment situaţia este mai buna decat era saptămâna trecută”, a declarat Raed Arafat.

De asemenea, șeful DSU mai atrage atenția asupra faptului că după valul patru poate oricând să ne lovescă și un al cincilea.

Impactul lui va fi puternic influențat de rata de vaccinare anti-COVID.

„La acest moment, pandemia incepe să se transforme in pandemia nevaccinatilor. Un val 5 este posibil, cu cat avem rata de vaccinare mai mica, impactul valului 5 ar putea fi unul major”, a mai precizat Arafat în cadrul conferinţei de presă.

Bilanț coronavirus, 12 noiembrie 2021

Până astăzi, 12 noiembrie, pe teritoriul României au fost înregistrate 1.735.277 de cazuri de infectare cu noul coronavirus (COVID – 19), dintre care 9.590 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. 1.556.403 pacienți au fost declarați vindecați. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 4.844

cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 82 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare.

Până astăzi, 52.513 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat. În intervalul 11.11.2021 (10:00) – 12.11.2021 (10:00) au fost raportate de către INSP 307 decese (157 bărbați și 129 femei), din care 21 anterioare intervalului de referință, ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din țară.

În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 16.019. Dintre acestea, 1.733 sunt internate la ATI. Din totalul pacienților internați, 273 sunt minori, 249 fiind internați în secții și 24 la ATI.