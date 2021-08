Raed Arafat, declarații despre situația din mijloacele de transport public. Oamenii nu mai vor să poarte masca de protecție: “Nimeni nu îndrăznește să le spună...“

Raed Arafat [Sursa foto: MediaFax Foto] 12:19, aug 3, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Chiar dacă, zilele trecute, președintele țării, Klaus Iohannis, a declarat că pandemia de coronavirus nu s-a încheiat încă, oamenii nu mai vor să respecte măsurile de protecție ca și până acum. Klaus Iohannis i-a îndemnat pe români să fie responsabili și să nu uite că vaccinarea este singura soluție pentru a scăpa cât mai repede de pandemia de Covid-19.

Cu toate acestea, românii nu mai țin cont de nimic și au renunțat să mai poarte masca de protecție în mijloacele de transport în comun, magazine sau alte locuri publice.

În acest context, Raed Arafat a reacționat cu privire la neglijența pe care oamenii o manifestă în fața pericolului încă existent.

Deși masca de protecție a fost privită, încă de la începutul pandemiei de coronavirus, cu scepticism de către oameni, aceasta rămâne un mijloc sigur de protecție în fața infectării, mai ales acum, în pragul celui de-al patrulea val al pandemiei.

“ Noi am tot spus, am tot recomandat, atenţie mare la transmiterea virusului SARS-CoV-2, clar că lumea este într-o fază în care nu mai crede sau cel puţin crede că e OK situaţia. Noi vedem o creştere mare în Europa, vedem o creştere la noi, încă mai mică. Toate semnalele ştiinţifice arată că varianta Delta este mai uşor de transmis, dar persoanele vaccinate sunt mai protejate. Dacă se îmbolnăvesc, nu fac formă gravă a bolii. ” a declarat Raed Arafat.

Pandemia de coronavirus nu s-a terminat[Sursa foto: PixaBay]

Călătorii nu se atenționează cu privire la portul măștii

Șeful DSU a mai menționat că portul corect al măștii este extrem de important în mijloacele de transport în comun.

Mai mult, Raed Arafat a declarat că este îngrijorat de oamenii care nu mai respectă legea în spațiul public și că aceștia s-ar putea allege cu sancțiuni.

Nous tulpină Delta trebuie gestionată cu precauție, asta pentru că este mult mai contagioasă decât variantele inițiale ale coronavirusului.