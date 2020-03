Raed Arafat, despre documentul care prevede restricția circulației

Raed Arafat a precizat, pe contul său de Facebook, că documentul care a circulat pe rețelele de socializare, privind restricția românilor la cirsculație, este destinat analizei grupului de lucru tehnico-stiintific din cadrul Comitetului National pentru Situatii Speciale (CNSSU) de Urgență. Acest proiect nu este adoptat și cu siguranță va suferi multe alte modificări.

„Decizia finala asupra masurile se ia la nivelul CNSSU in urma prezentarii discutilor din cadrul grupului tehnic. Astfel, este posibil ca unele mesuri sa fie luate, amanate sau respinse”, a precizat Raed Arafat.

Raed Arafat roagă populația să nu ia în considerare documentul până nu este adoptat de autorități

„Rog populatia sa nu ia in considerare nimic din ce se publica in spatiul public pana nu este adoptat si explicat de autoritati. Proiectul raspandit recent este doar un proiect care nu este adoptat si care cu siguranta poate suferi inca multe modificari”, a explicat secretarul de stat.

Nu se cunoaște cine a făcut public documentul care a creat panică printre cetățeni.

„Din pacate iresponsabiliateta persoanei care a facut acest proiect public cand acesta este inca pe masa discutiilor este una evidenta, inducand populatia in eroare si panica fara rost si impiedicand un proces de consultare sa fie finalizat coect si in liniste.Pe de alta parte chiar daca acest proiect este adoptat in urmatoarea perioada, total sau partial, vor fi luate toate masurile necesare pentru a sprijini populatia in perioada aplicarii prevederilor”, a încheiat Raed Arafat.

Ce măsuri sunt luate în calcul

Documentul, care va fi propus aprobării Guvernului, prevede ca românii să poată ieși din casă pentru următoarele:

Deplasare până la locul de muncă, dacă activitatea e esențială. E nevoie de adeverință de la angajator.

Consult medical care nu poate fi amânat.

Cumpărături lângă domiciliu.

Ajutorarea bătrânilor.

Alte urgențe cu detalierea traseului.

Sport lângă domiciliu.

Forma nu e definitivă, Guvernul Orban poate interveni pe ea și va decide dacă și de când intră în vigoare.