Read Arafat, șeful DSU

Secretarul de stat din MAI, Raed Arafat, susține că autorităţile nu şi-au propus să ajungă din nou la măsuri restrictive drastice cauzate de răspândirea epidemiei de COVID-19, însă nu este exclusă implementarea unor astfel de restricții dacă situaţia va deveni critică. „Noi am zis că vom merge pe ideea măsurilor zonale sau regionale, dar este clar că never say never. (...) Este posibil la orice moment, dacă evoluţia va fi una dramatică, să se ia măsuri mai drastice”, a declarat oficialul din MAI.

In articol:

„Noi am zis că vom merge pe ideea măsurilor zonale sau regionale, dar este clar că never say never, niciodată să nu spui niciodată. Nu ştim cum va evolua şi este posibil la orice moment, dacă evoluţia va fi una dramatică, să se ia măsuri mai drastice. Dar intenţia este să se ia măsuri pe localităţi, pe zone”, a mai spus Raed Arafat, vineri seară, la Antena 3, notează News.ro.

Situație îngrijorătoare la ATI

Șeful DSU susține că aproape jumătate din capacitatea de Terapie Intensivă este ocupată în spitalele care asigură îngrijirea pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2.

„În situaţia în care numărul de cazuri va creşte, vor fi alocate paturi din zona non-COVID, fapt care va afecta alte patologii. (...) Noi ajungem să transferăm pacienţi în continuare din anumite localităţi în altele. Astăzi din Alexandria am transferat la Medgidia pacient, cu elicopterul”, a explicat Arafat.

Citeste si: Bomba despre pensii şi pensionari. Atenţie! Acuzații de abuzuri la Guvern - evz.ro

El a spus că stocurile de materiale sanitare sunt „mai bune” acum. Raed Arafat a susţinut că accesul la medicamente, mai ales la Remdesivir, este unul „limitat” şi că România a primit recent o nouă tranşă din medicamentul considerat cel mai eficient tratament contra COVID-19.

„Toate țările iau măsuri serioase, nu e de glumit”

Secretarul de stat în Ministerul de Interne a vorbit la Digi24 despre sărbătorile de iarnă, atunci când oamenii se întâlnesc, socializează, pleacă în vacanță sau participă la slujbele religioase. El susține că măsurile pentru luna decembrie vor fi discutate în luna noiembrie.

„E foarte greu de spus acum. Pentru că acum sunt regulile pe care le știm foarte bine. Să vedem cum evoluează situația. Dar uitați-vă în jurul nostru, toate țările iau măsuri serioase, nu e de glumit. Chiar în pofida faptului că există presiuni din partea unei părți a populației, există proteste, totuși, factorii de răspundere iau decizii serioase.

Asta depinde de situația epidemiologică, e greu să spunem acum cum va fi în decembrie, care va fi situația. Cred că decizii trebuie discutate în noiembrie - care sunt măsurile. Nu uitați, e aspectul bisericilor în Crăciun și apoi mai avem și restaurantele care organizează revelion”, a spus Arafat.

SURSE: News.ro, Digi24