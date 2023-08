Raed Arafat, în mijlocul exploziilor de la Crevedia! Primele declarații, direct de la fața locului: „Zona încă e periculoasă”

In articol:

UPDATE 23:18: Până la acest moment au fost înregistrate 46 de victime, dintre care 8 intubate, care se află acum în spitalele din Capitală.

- 11 pacienți (trei intubați) la Spitalul Bagdasar;

- 4 pacienți la Spitalul Universitar;

- 4 pacienți la Spitalul de Arși (unul intubat)

- 27 de pacienți (patru intubați) la Spitalul Floreasca.

Citeste si: Cum putem sa scapam de negi si de veruci? Ce tipuri de tratament exista in farmacii

Citeste si: Alertă în Prahova! Un bărbat a deschis focul asupra unui grup de persoane. Primele informații de la fața locului- stirileprotv.ro

Raed Arafat a ajuns deja la Crevedia, acolo unde a avut loc explozia de la stația GPL! Oficialul a făcut primele declarații, direct de la fața locului, venind cu noi detalii și despre numărul victimelor care au fost înregistrate până acum.

Este vorba despre 33 de răniți, care au fost transportați la spitalele din Capitală. De asemenea, o persoană a decedat, însă Raed Arafat a precizat că aceasta nu a suferit arsuri, ci a suferit un infarct, după prima explozie.

Citește și: A fost activat planul roșu de intervenție, după o explozie puternică la o stație GPL din Crevedia! O persoană a decedat

„Zona încă e periculoasă, există pericol pentru încă o explozie. 7 răniți la prima explozie și 26 de pompieri la a doua. Un pacient a făcut infarct aici. A fost resuscitat inițial și din nou a intrat în stop cardiac și a decedat. Nu e pacient ars. După ce se lichidează incendiul, pompierii vor verifica toată zona. Deocamdată nu am fost anunțați de persoane care lipsesc. Există celula activată la minister. Toți răniții au fost trimiși la spitale.”, a declarat Raed Arafat.

Pericolul încă nu a dispărut

De asemenea, colonel Precup a precizat că pericolul nu a dispărut, dat fiind faptul că mai există o cisternă, care ar putea exploda dintr-un moment în altul.

Citește și: Incendiu de proporții într-un hotel din Băile Felix! Pompierii au activat planul roșu de intervenție. Ce se întâmplă cu turiștii unității de cazare

„O cisternă de GPL era fixă, alte două mobile, a existat și o a patra cisternă care a explodat ulterior. Am luat toate măsurile pe cât am putut, am intervenit cu 14 autospeciale cu apă și spumă, o autospecială cu roboți. Raza de evacuare a populației este de 700 de metri. În jur la 2-3 mii de locuitori au fost evacuați. Din păcate avem 26 de pompieri răniți, e în dinamică. Am avut noroc și cu acești roboți, astfel era mai grav. Mai există un pericol de explozie, de asta am retras forțele. Așteptăm să se elimine tot gazul din acea cisternă. La a doua explozie 26 de pompieri cu arsuri la nivel facial, de membre superior, spate, unul singur a necesitat intubație la fața locului.”, a declarat Colonel Precup.