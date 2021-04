Raed Arafat rupe tăcerea după apariția fotografiilor în care nu poartă mască! ”Eram cu 12 kilograme mai gras”

In articol:

Raed Arafat a dezvăluit faptul că pe Interent circulă fotografii cu el realizate într-un centru comercial din Iordania, fără mască. Secretarul de stat spune că respectivele fotografii sunt mai vechi de un an, că pe vremea respectiv nu era pandemie și că cei care le propagă vor să dezinformeze.

Raed Arafat: ”Poza nu este una recentă”

Arafat vine și cu o dovadă în sprijinul afirmațiilor sale: în ultimul an, el a reușit să slăbească 12 kilograme, iar în fotografii este mult mai corpolent decât azi.

"Cu cateva ore mai devreme au aparut pe mai multe conturi postari care folosesc o poza cu mine la cumparaturi, fara masca, insinuand ca ar fi o poza recenta in contextul deplasarii mele intr-o misiune oficiala in afara Romaniei. Tin sa aduc la cunostinta celor care au vazut aceasta poza in diferite postari, ca poza nu este una recenta, fiind de mai mult decat un an, cand purtarea mastii nu era obligatorie.

Ca sa fac si o gluma, intre ziua in care a facut cineva poza respectiva si ziua de astazi, sunt cu aprox. 12 kg mai putin!

Raed Arafat, la cumpărături, fără mască

Cei care incearca din rasputeri sa ma denigreze, cu siguranta vor continua sa faca acest lucru lansand informatii false peste tot si cu oricare ocazie pe care o au. Am increderea ca marea parte a populatiei stiu acest lucru deja!”, a scris Raed Arafat pe contul lui de socializare.

Raed Arafat, adept al măsurilor de restricție

Secretarul de stat Raed Arafat este extrem de contestat de un an încoace, după ce acesta s-a impus ca principal susținător al măsurilor de restricție împotriva COVID-19.

Arafat este adeptul purtării măștilor, a distanțării sociale, a limitării ieșirilor din casă ne-esențiale, etc. Raed Arafat a fost și promotorul ideii de a închidere a magazinelor după ora 18:00, în weekend, la București, lucru care a dus la o aglomerare excesivă în restul zilei. Medicul a explicat că măsura a fost luată în contextul în care circulația este restricționată începând cu ora 20:00, în weekend. Astfel, cei care își fac cumpărăturile seara, trebuie să aibă timp să ajungă acasă, tomcai de aceea sa procedat la alegerea unei perioade-tampon de 2 ore între închiderea magazinelor și oprirea circulației.